Путин пообещал победу России, несмотря на поставки Patriot
США, поставляя систему ПВО Patriot на Украину, затягивают конфликт.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается Patriot, это достаточно старая система. Она не работает так, как, скажем, наша С-300. Тем не менее, те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают это зря: это просто затягивание конфликта, вот и все», – сказал Путин.
Он прогнозирует, что американские установки будут быстро уничтожены российскими войсками.
«Вот сейчас говорят, Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят – мы пощелкаем и Patriot. Нужно будет тогда что-то вместо Patriot ставить, нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс, все не так просто. Мы это учитываем, считаем тоже всё, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия и Украина находятся в принципиально разных военно-технологических состояниях.
«Украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется, а у нас она только растет. В отличие от той же промышленности Украины, мы же развивали за последние десятилетия нашу оборонную промышленность.
Мы знаем, кто и сколько может сделать, когда, в какие сроки. У нас есть собственные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить работу научно-технологических центров и самого производства.
Да, существует вопрос, связанный с наращиванием темпов и объемов. Мы в состоянии это сделать, и мы точно это сделаем», – сказал Путин.
Спасибо!
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