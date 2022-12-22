Путин пообещал победу России, несмотря на поставки Patriot

США, поставляя систему ПВО Patriot на Украину, затягивают конфликт.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Patriot, это достаточно старая система. Она не работает так, как, скажем, наша С-300. Тем не менее, те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают это зря: это просто затягивание конфликта, вот и все», – сказал Путин.

Он прогнозирует, что американские установки будут быстро уничтожены российскими войсками.

«Вот сейчас говорят, Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят – мы пощелкаем и Patriot. Нужно будет тогда что-то вместо Patriot ставить, нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс, все не так просто. Мы это учитываем, считаем тоже всё, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия и Украина находятся в принципиально разных военно-технологических состояниях.

«Украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется, а у нас она только растет. В отличие от той же промышленности Украины, мы же развивали за последние десятилетия нашу оборонную промышленность.

Мы знаем, кто и сколько может сделать, когда, в какие сроки. У нас есть собственные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить работу научно-технологических центров и самого производства.

Да, существует вопрос, связанный с наращиванием темпов и объемов. Мы в состоянии это сделать, и мы точно это сделаем», – сказал Путин.