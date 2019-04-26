Путин пообещал сербам поддержку по косовскому вопросу

26.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Сегодня в рамках международного форума «Один пояс – один путь», который проходит в Китае, состоялась встреча президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Центральным вопросом ее стала ситуация вокруг Косово и Метохии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Российский президент пообещал сербам поддержку по косовскому вопросу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как заявил в Твиттере российский посол в Сербии Александр Чепурин, сегодняшняя встреча президентов подтвердила тот факт, что Россия будет и впредь энергично поддерживать «честное дело Белграда».

Также посол отметил, что диалог между Белградом и Приштиной «находился в коме» в течение полугода из-за провокационных действий косовских албанцев – введения 100-процентного налога, решения о формировании армии, которая находится в конфликте с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, попыток узурпировать собственность сербов. «Следы спонсоров Косово можно увидеть повсюду», – написал Чепурин.

Отметим, что на 29 апреля в Берлине назначена встреча по данному вопросу глав стран Балканского региона с лидерами Франции и Германии.

Согласно плану, который будет представлен на встрече с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануила Макрона, разделение территории Косово не предусматривается. Однако это пока только предположения.

На фоне сегодняшних мероприятий интересным фактом является интервью для «Голоса Америки» бывшего заместителя помощника госсекретаря США Хойта Брайана Йи о ситуации в Косово и о ближайшей встрече в Берлине, в отношении которой он настроен скептично. Он заявил, что мысль о разделе территории по этническому принципу – нехорошая с точки зрения прагматизма, политики и дипломатии.

Так же, пишет сербская Politika, на саммите «Решение нерешимого на Западных Балканах» в Вашингтоне этот чиновник отметил, что Сербия для себя должна четко определить, идет ли она к ЕС или к России. Потому что невозможно хотеть быть членом двух организаций одновременно.

«Речь не идет о том, что нет возможности для этого с точки зрения права, но это не эффективно. Нет ничего плохого в сотрудничестве Сербии с Россией, причин перерывать их нет, но, если Сербия хочет вступить в Евросоюз, она должна это ясно сказать, чтобы избежать напряженности – внешняя политика тогда должна быть согласованной с ЕС, а не с какой-то другой страной, альтернативным стратегическим партнером», – заявил Йи.