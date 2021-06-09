Путин: Порошенко умолял, чтобы лидеры ЛДНР поставили подписи под Минскими соглашениями

В администрации президента РФ были обескуражены повесткой, которую предложил для встречи двух лидеров офис президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатоора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нам всегда есть о чем говорить, имея ввиду, что мы соседи. Но когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предполагается поговорить, мы получили странный ответ: в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Это конечно важный аспект. Международная безопасность важна и для России, и для Украины, но думается, у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что можно было бы поговорить и об этом», – сказал Путин.

Он обвинил киевские власти в нежелании исполнять Минские соглашения.

«Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, это не моя прихоть, чтобы они разговаривали. Так прописано в Минских соглашениях. Под ними стоят подписи непризнанных республик. Более того, тогдашний президент Украины господин Порошенко настаивал на том, чтобы там стояли подписи руководителей ЛДНР. Они просили нас об этом.

Кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать. Нам пришлось провести с ними достаточно большую работу. Мы их убедили, что это целесообразно и нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Более того, ведь Захарченко, руководителя одной из республик, убили. И тишина, тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», – заключил Путин.