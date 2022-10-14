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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин против запрета украинской культуры в России

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все время возмущаемся попытками отменить русскую культуру. Это полный бред и чушь. Один из наших музыкантов сказал: дураки какие-то. Мы не должны вести себя таким же образом и уподобляться тем, кто отменяет какую бы то ни было культуру. Культура здесь вообще ни при чем. Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, это никакого отношения к украинской культуре не имеет», – сказал Путин.

Он напомнил, что украинский язык является государственным в Крыму. Кроме того, в России проживают 3 млн этнических украинцев. Поэтому, считает президент, запрет украинской культуры был бы не правомерен. Единичные случае репрессий за украинскую музыку, полагает Путин, совершаются «на фоне эмоций».