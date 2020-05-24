«Путин стал сильным идеологическим лидером» – дипломат США

24.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад недоволен президентом РФ Владимиром Путиным из-за проведения им сильной внешней политики, которая не вписывается в правила игры англосаксов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы» заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин не подходит Западу. Он стал идеологическим лидером во внешней политике. Если бы он был реалистом и работал с другими, было бы не плохо. Конечно, у Америки хорошие отношения со многими недемократическими государствами.

Но последние 5-6 лет, начиная с аннексии Крыма, Путин делал много рисков, и он делал многие вещи во внешней политике, которые против правил игры», – сказал Макфол.