Путина предостерегают: Без военного поражения ВСУ начинать переговоры с Украиной нельзя
Киевский режим не будет готов к переговорам, пока ВСУ не потерпят крупного поражения.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень скептически отношусь к российско-украинским переговорам. Киевский режим к ним не готов. Вести переговоры ради переговоров мы тоже не хотим и не будем. Нам это не надо, нам это не интересно.
Мне кажется, СВО будет продолжаться и дальше, пока киевский режим не будет готов. А готов киевский режим будет только тогда, когда мы нанесем ему мощнейшее военное поражение. Это освобождение каких-то крупных городов или нанесение серьезного поражения украинской группировки на каком-то участке. То есть там, где просто фронт посыплется», – сказал Мирзаян.
«Зеленский никаких переговоров вести не будет и даже, более того, если он будет нас к этим переговорам призывать, нужно от них максимально дистанцироваться.
Потому что, зная Зеленского, он вполне может устроить из переговоров какой-то публичный перформанс, который будет унизительным для России и не более того. Зеленский не готов к переговорам, он не является партнером для переговоров, о чем Москва много раз говорила Соединенным Штатам», – добавил он.
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