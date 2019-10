Путинская «Гардиан» называет нас фашистами, бл@ – неонацист

16.10.2019, Киев, Игорь Петров

Британская газета The Guardian назвала участников киевского марша 14 октября фашистами и это свидетельствует о том, что она подконтрольна российской пропаганде.

Об этом на своем канале в Youtube заявил бежавший из Москвы либеральный журналист, а ныне заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR и крымско-татарский неонацист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британские леваки сегодня выступили, – вы читали или нет? – оказывается, московский корреспондент газеты «Гардиан» написал статью в заголовке, лиде которой написано, что украинские ультранаци, даже хуже там – там более унизительные термины вышли против мирного плана на Восточной Украине.

Против мира выступили, фашисты, бл… Против мира! Написал корреспондент «Гардиан».

Как выяснилось, Аркадий Бабченко спросил у этого корреспондента, написал ему в чат: «зачем ты так сделал?». И выяснилось, что корреспондент не писал этих слов.

А редакция там, в Лондоне, сама додумалась, что в Киеве, оказывается, ультранационалисты и всякие фашисты против мира на земле протестуют.

И самое интересное, что фотографии, которыми газета «Гардиан» сопроводила эту гнусную, тупую статью, это фотографии, где и мы стояли с крымскотатарскими флагами. И Аркадий Бабченко задал резонный вопрос: это кто там фашисты, ультрарадикалы? Наш общий друг, Паша Фельдблюм, или я, или беженцы из Крыма?

Когда редакция (даже не журналист) правит заголовки придумывая «фашистов» – это чисто русское вмешательство. Я абсолютно уверен, что «Гардиан» подконтрольна российской пропаганде», – разошелся украинский пропагандист.

Напомним, материал о марше 14 октября в Киеве The Guardian первоначально был опубликован под заголовком «В Киеве прошел марш ультраправых и националистов против мирного плана в Восточной Украине» (Far right and nationalists march in Kyiv to oppose east Ukraine peace plan).

В настоящее время заголовок статьи изменен на «В Киеве прошел многотысячный марш против мирного плана в Восточной Украине». Текст самой статьи изменен не был.

В конце статьи добавлено примечание о том, что «в статью 15 октября внесены изменения. Дополнительный материал, добавленный в процессе редактирования, убран чтобы более точно описать группы, возглавившие протест» (This article was amended on 15 October 2019. Additional material added during the editing process has been removed to more accurately describe the groups leading the protest).