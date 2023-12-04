Пятая статья НАТО фактически отменена – украинский эксперт-международник

Владимир Гладков.  
04.12.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не считают Россию настоящей угрозой и даже не пытаются подготовиться к полномасштабной войне с ней.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не считают Россию настоящей угрозой и даже не пытаются подготовиться к...

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«В НАТО признали, что Россия представляет угрозу для них. Эта концепция была принята ещё в 2018 году, и ничего в этом плане больше ничего не сделано: постройка инфраструктуры, накопление оружия.

Даже Столтенберг признал, что арсеналы стран НАТО они уже фактически спустили на помощь Украине. Ответ один – НАТО не готовилась к войне», – сказал Перепелица.

Он возмутился, что в последние десятилетия Североатлантический альянс занимался чем угодно, кроме подготовки к войне с Россией, которая оказалась для Запада не такой уж угрозой.

«Была сокращена система управления, штабы. НАТО начала превращаться из оборонительной организации в правоохранительную.

Главными угрозами на Чикагском и Венском саммите была признана не Россия, а терроризм, гендерные проблемы, борьба с пиратством, реакция на стихийные бедствия. Считалось, что НАТО – священная корова, и никто не посмеет на неё посягнуть?

А как вы сможете применить пятую статью, если Орбан уже высказался, что он никогда не будет поддерживать войну против России? И гарантирует, что войск НАТО, которые будут направлены против России, на территории Венгрии не будет. Как вы думаете, поддержит он пятую статью, когда он фактически сателлит России внутри НАТО?

Сейчас и Словакия пытается идти пророссийским курсом, потому что там пророссийская сила пришла к власти. В Нидерландах пророссийский лидер правительства. И как в такой ситуации применять пятую статью?», – подытожил Перепелица.

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