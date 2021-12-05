«QR-код не подходит», – граждане России с Донбасса столкнулись с проблемой в РФ

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Граждане России, проживающие в ЛДНР и сделавшие там прививки от коронавируса в медицинских учреждениях российской вакциной, столкнулись с неожиданной проблемой – их QR-код оказался неподходящим на территории РФ.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я делал прививку, у меня есть QR-код, но донецкий. Я гражданин России, и на сайте Госуслуг зарегистрирован, но QR-код не подходит по технической составляющей. Конечно, мне проще. Я когда говорю с нашими министрами, они говорят, что подходит, везде принимают наш QR-код. Но да, у меня и у них принимают – мы знаем, куда позвонить. Но надо думать про простых людей. Здесь нужен только системный подход, и мы над этим работаем», – сказал Пушилин.

По мнению Владимира Соловьёва, в этом вопросе должны помогать депутаты Госдумы.

«Мне кажется, здесь партия смогла бы помочь. Все те же выплаты, помощь малому и среднему бизнесу, помощь пенсионерам и матерям – если у человека есть паспорт РФ, он должен чувствовать весь набор, который вместе с этим паспортом поступает», – сказал ведущий.

«Да, это справедливо. Поэтому будем этот вопрос обсуждать, искать варианты. Но много «затыков», даже технического характера», – посетовал Пушилин.

Он уточнил, что только в ДНР уже «проживает больше 350 тысяч граждан России, и цифра растёт».