«Рации – просто позор, в армии страны с мощнейшим ВПК» – Михалков

«Советский человек создает себе трудности для того, чтобы героически их преодолевать» – таково описание сегодняшнего конфликта интересов между государственными чиновниками и нуждами российских военных с жизненно необходимыми потребностями военнослужащих СВО, оборачивающийся, порой, большими трагедиями.

Об этом в рамках авторской передачи «Бесогон ТВ» высказался известный кинорежиссер Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве наглядного примера в студии показали видеоролик, где солдат с передовой рассказывает о катастрофической проблеме с армейской аппаратурой радиосвязи. Боец отметил, что сообщение с соединениями либо отсутствует, либо беспрепятственно прослушивается ВФУ.

«Если бы 10 лет назад кто-нибудь это г**но в Сеть выложил и объяснил, что это (показывает одну из предоставленных раций – ред.) – г**но, оно не работает и работать не будет, может быть, кто-нибудь понял, что нужно делать что-нибудь другое, потому что это д***мо за 300 тыс. рублей дает, дай Бог, 300 метров связи. На моей практике, зачастую, 25 – 30 метров. И тогда бы люди, может быть, не погибали от своего огня. За одну эту рацию куплю, даже если продам ее на «Авито», 30 «Баофенгов» (китайское приемно-передающее устройство – ред.) Каждый из них будет работать лучше. И их будет 30 – взвод обеспечу связью! И люди, которым это г**но выдают бесплатно, выкидывают его и за свои деньги покупают «Баофенг». Либо это (держит в руках рацию от американской корпорации «Моторола» – ред.), которое хохлами слушается вообще без малейших проблем. Абсолютно. Потому что у них все на «Мотороле», их обучают эксперты из «Моторолы». Оно дешифруется (элементарно – ред.)», – говорил человек на видео.

Михалков недоумевал, как страна с серьезным научно-исследовательским и военно-промышленным потенциалом допустила то, что в настоящий момент, высокоэффективные и приемлемые по цене отечественные разработки затмил недоброкачественный и дорогостоящий импорт.

«Это же не сплетни, не фейк. Это – рассказ человека, который вплотную находится на передовой. И для них связь – это жизнь. Возникает вопрос: страна, которая изобретает мощнейшее оружие, которая запустила первого человека в космос, которая сделала единственный в мире атомный ледокол, неужели у нее могут быть проблемы с этим вопросом? Или существуют какие-то внутренние течения?» – рассуждал он. «Вспомните рассказ о бывшем министре МЧС (Владимире –ред.) Пучкове. Вместо того, чтобы закупить то оборудование, которое может спасти людей, покупаются автоцистерны у одной и той же компании «Розенбауэр» (Австрия – ред.) на сумму около 3 млрд рублей. В закупке самолетов-«амфибий» (Бе-200 ЧС – ред.), несмотря на план, мы не знаем, конечно, кто, просто гелевой ручкой вычеркнул их. Отправил средства на закупку чего? Правильно, автоцистерн. Стоимость одной цистерны фирмы «Розенбауэр» –16 600 000 рублей. Такая же цистерна на базе «Камаза» стоит 6 600 000 рублей. Хорошо, 16 (штук – ред.). Но этого оказалось маловато. Гелевой ручкой кто-то, кто, наверное, имел право, исправил цифру 16 на 18. Но куплены они были под 20. То есть, правительству пришлось второй раз выделять деньги, чтобы докупить «амфибий», которые должны были быть куплены вместо этих автоцистерн с такой арифметикой», – аргументировал кинорежиссер.

Ведущий припомнил еще одну нашумевшую историю об обеспечении МЧС РФ низкопробными дронами, за бесценок приобретенными у КНР, несмотря на имеющиеся собственные технологии.

«Еще одна запарка. Это – закупка игрушечных беспилотников. Китайских – уже понятно их качество. Закуплено по 190 тыс. рублей каждый. И опять кто-то все время с этой гелевой ручкой возится с документами. Новую цену поставили – 210 тыс. В 2016 г. было куплено 560 таких беспилотников. Мало показалось. В следующем году, купили еще 600. Общая сумма, в которую влетели эти беспилотники – 127 млн рублей. Теперь, возможности этого беспилотника: не справляется с минусовой температурой, в воздухе летает – 17 минут, потом батареи садятся. Для МЧС, ребята! Не хочу никого огульно обвинять. Но возникает вопрос о конфликте интересов. Вспоминаю с советских времен поговорку: советский человек создает себе трудности, чтобы героически их потом преодолевать», – констатировал Михалков.