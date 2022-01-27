Рада утвердила соглашение о британском кредите Украине для британских строителей ракетных катеров

Украинский парламент принял законопроект о ратификации соглашения между правительством Украины и Британией касательно официального кредитования «развития» украинского флота.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат Александр Мережко. Так, в соглашении говорится о выделении кредита в размере 1,7 миллиардов фунтов на строительство восьми ракетных катеров.

Вышеупомянутое рамочное соглашение даст возможность начать общие с британской стороной проекты развития ВМС ВСУ. То есть, этот договор усиливает нашу обороноспособность», – сказал он.

Этот вопрос является очень актуальным, учитывая события последних месяцев касательно эскалации конфликта на востоке Украины вследствие агрессивных действий со стороны РФ.

«Целью законопроекта является исполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соответствующего рамочного соглашения, которое будет способствовать совместной с британской стороной работе над развитием военно-морского потенциала Украины.

В свою очередь, парламентарий Анатолий Бурмич отметил, что эта «помощь» Британии обойдётся Украине весьма дорого, а её результат, как всегда, окажется весьма сомнительным.

«Мы за то, чтобы укрепление наших ВСУ осуществлялось от нашего, украинского, производителя. На николаевских заводах когда-то строились лучшие в мире корабли, даже авианосцы.

А сегодня мы покупаем неизвестно что, неизвестно у кого, непонятно почем. Сегодня мы получаем так называемую помощь, за наши деньги и в несколько раз дороже списанное и полусписанное старое оборудование.

Если это друзья, то они должны нам помогать хотя бы бесплатно», – возмутился депутат.