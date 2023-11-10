Ради траншей МВФ налоговая снова начнёт «кошмарить» украинский бизнес

Верховная рада по требованию МВФ вернула документальные налоговые проверки для украинского бизнеса, которые были отменены в качестве поблажки украинских властей, когда РФ начала СВО на Украине.

Инициаторы утверждают, что без этого Киеву могут перекрыть поток западных траншей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков признал, что принятое решение – доказательство вранья украинской власти.

«Вы солгали бизнесу, который начал платить больше в государственный бюджет, чем делал это до 24 февраля… и этот урок вынесет как украинский народ, так и украинский бизнес», – пафосно объявил бывший подельник, а ныне конкурент Зеленского.

Депутат Дмитрий Микиша рассказал, что украинским предпринимателям уже даже огласили суммы для проверяющих.

«Многим предпринимателям уже сказали, сколько надо будет отдать определенным проверяющим, определенным контролирующим, уже назвали эти суммы. Только зарегистрирован законопроект, а им уже назвали, кто, что, сколько», – обрисовал Микиша масштабы коррупции в «европейской» Украине.

Депутат Любовь Шпак утверждает, что давление на бизнес только растет.

«Мы вернули все налоговые платежи, даже в большем объеме, как они были до войны… Тем, что мы возвращаем эти проверки, мы говорим о том, что налоговая начнет «кошмарить» бизнес во время войны, когда нашему бизнесу на сегодня и так не просто живется. А что будет после того, как мы примем этот законопроект? Я хочу вам напомнить, что многие предприятия из-за войны на сегодняшний день были вынуждены изменить свое местоположение, переехать и перевезти свои производственные активы в другие регионы, во многих нарушены логистические цепочки. Люди вынуждены искать, где приобрести сырье, как выживать, куда сбывать товар. Вместо того, мы сегодня им вводим дополнительные проверки вроде бы, чтобы наполнить бюджет. Да, вы, может, однократно где-то наполните бюджет, но этим самым в первую очередь мы уничтожим наш украинский бизнес», – сокрушалась Шпак.

Выступая в поддержку закона от лица финансово-налогового комитета, депутат Даниил Гетманцев объяснил, что возвращение проверок – требование западных спонсоров Украины. Он напомнил, что в украинском бюджете дыра в 29 миллиардов.

«У нас неподтвержденных на следующий год 29 миллиардов долларов в бюджете. 29 миллиардов долларов – это та помощь, которую мы должны получить от наших партнеров и без которой нам будет очень и очень трудно пройти следующий год. И в пределах получения этих средств к нам выдвигаются определенные требования, одно из которых – это возобновление проверок», – сказал Гетманцев.

Далее он повысил тон.

«Скажите, пожалуйста, уважаемая оппозиция, вы кого защищаете? Вы защищаете неплательщиков? Перед кем вы их защищаете, перед армией? Вы не даете собрать деньги с тех, кто не платит. Вы даже не даете государству дать возможность задать вопрос: а почему ты платишь меньше, чем твой конкурент в сопоставимых условиях? Это не только бессмысленно, это еще и и вредно для нашей общей победы. Это то, на что мы с вами не имеем никакого морального права перед армией, перед нашим обществом и перед нашими детьми, перед нашим будущим», – пафосно сказал комитетчик.

Он ещё раз подчеркнул, что от принятия закона зависит финансирование Украины.

«Законопроект очень простой, законопроект, который действительно является разработанным во исполнение требования Международного валютного фонда, который согласован в полном объеме с МВФ, на которого завязана та программа МВФ, которую мы должны с вами получить в декабре этого года – плюс 5 миллиардов на следующий год, – и от которой зависит другое наше финансирование», – предупредил депутат.

В результате голосования законопроект поддержал 231 депутат из 224 необходимых.