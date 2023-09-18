Радикальные секты исламистов штампуют в Лондоне для раскачивания Востока

В исламских странах сторонников запрещенной в РФ политической партии «Хизб-ут-Тахрир» за внесение смуты в общество могу казнить, тогда как по российскому законодательству несознательным гражданам грозит лишь тюремный срок. Юристы Духовного управления мусульман Крыма в течение нескольких лет проводили разъяснительную работу по упразднению сектантских течений, но финансируемые Лондоном псевдоисламские проповедники находят новых сторонников, пользуясь их неосведомленностью о реальных целях экстремистов.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал член Совета крымских татар при главе Крыма, ответственный секретарь ДУМК Айдер Аджимамбетов, комментируя обвинения в преследовании мусульман и репрессиях против «не согласных молчать», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чём они собираются не молчать? То есть я не слышу, чтобы кто-то кричал, что-то говорил, и если у кого-то и есть какой-то план, то этот план, эту идеологию распространять и людей бросать в мясорубку. Для них это работа, которая должна продолжаться. И если не будут возбуждаться уголовные дела, то у них прекратится деятельность на этом поле. В этой части в Духовном управлении чёткая позиция сформировалась ещё в период Украины, и в 2014 году муфтий четко дал понять всем, что ДУМК готов выступить защитником тех, кто в рамках законодательства, в рамках совести отказывается от участия в разных религиозных сектах и экстремистских организациях», – отметил он.

Секретарь ДУМК напомнил, что мораторий на привлечение к ответственности за участие в «Хизб-ут-Тахрир» действовал до 2016 года. Юристы выезжали в регионы и мечети, где проповедовали «хизбы», предупреждали о противозаконной деятельности.

«Но, к сожалению, кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, тот не услышал. Тут вопросов очень много. Люди, которые пытаются завербовать, продолжают свою работу. Юристы защищают их, и постоянно появляются новые последователи. У него вот семеро детей, он целыми днями на базаре торгует чем-то, какая там идеология? Вот таких людей они подставляют за какие-то свои мифические идеологические вещи, которые вообще даже представить очень сложно, как это можно реализовывать. Даже в исламских странах, где вроде шариат действует, эти идеи настолько не распространяются, как здесь.

Например, Афганистан. Построили они там 100% шариат? Нет. И я некоторым людям, которые пытаются рассказывать про свою идеологию, говорю, что таких людей, которые вносят разброд в общество, распространяют сектантскую идеологию в таких шариатских странах казнили бы. Та идеология, которую вы пытаетесь распространять, она же вас и погубила бы. Но у каждого свой выбор. Однако последователи вот этих взглядов уезжают не в исламские государства, а в Европу и Америку. Потому что «отцы» такой сектантской идеологии, в исламе, в частности, это «Хизб-ут-Тахрир», ваххабизм – это всё Лондон, Великобритания. И тут ничего скрывать не нужно», – заключил представитель ДУМК.