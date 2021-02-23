Радикалы из КПРФ наплевали на Зюганова и вновь поддержали Навального

23.02.2021, Москва , Елена Острякова

КПРФ пошла навстречу властям и не стала проводить сегодня, как собиралась, массовые акции в виде встреч с депутатами (митинги были не согласованы). В Москве руководство партии ограничилось возложением цветов к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

На мероприятие пришло около тысячи сторонников лево-патриотических сил. Они не только пели революционные песни, но и высказывались в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьми ты Навального во власть. Он должен быть и прокурором, и мвдешником, и Следственным комитетом. Он возглавит это, и порядок будет. Он же один с этой небольшой группой разоблачил этих коррупционеров, ворюг. А кто-то наказан?», – заявил один из сторонников КПРФ.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, которому в рамках административного надзора запрещено участие в массовых акциях, произнес речь перед началом возложения. Он заявил, что левые готовы сотрудничать со всеми, кроме тех, кто работает на Запад, и спрогнозировал, что перед думскими выборами «сплотятся коммунисты и либералы».

«Мы говорим: свободу всем пострадавшим за свои политические взгляды. Прекратить репрессии. Мы можем не соглашаться с тем же Навальным по многим вопросам. Но судить их за политические взгляды неприемлемо. Поэтому требуем освобождения. Будем поддерживать во всех наших дальнейших предприятиях», – сказал Удальцов.

Выступавший за проведение акций протеста член КПРФ Валерий Рашкин возмутился «массовыми репрессиями». В качестве примеров таковых он привел случай с женщиной в Санкт-Петербурге, которую ударил омоновец, проводивший задержание, а также еще одного глухонемого навальниста, попавшего под административное разбирательство.

«Либо власть остановится, либо будет колоссальный взрыв. Власть подошла к краю пропасти, и если они сделают еще один шаг, все рухнет», – пригрозил Рашкин.

Накануне Дня защитника Отечества коммунисты продолжали активно раздавать интервью либеральным СМИ, которые сейчас, после разгрома навальнистских протестов, проявляют к левым живейший интерес.

Так депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин вступил в полемику с лидером партии Геннадием Зюгановым на телеканале «Дождь».

«Несмотря на те политические разногласия с Алексеем Навальным, мы должны к нему относиться как к политическому заключенному, как к человеку, которого пытались убить. Я не делю политических заключенных левых сил и либеральных и считаю, что все они должны быть освобождены. На сегодняшний день он – жертва», – сказал Ступин.

Несмотря на запреты властей и руководства партии, коммунисты все же провели немногочисленные несанкционированные акции в Иркутске, Санкт-Петербурге, Орле, Оренбурге, Карелии, Новосибирске, Ростове, Краснодаре, Улан-Уде.