05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Компромат, Общество, Политика, Украина
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Радио «Свобода» обнаружило в списке партии Зеленского кума Медведчука

22-й номер избирательного списка партии “Слуга народа” на досрочных выборах в Верховную Раду Андрей Холодов является кумом политика Виктора Медведчука, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом идет речь в расследовании грантоедской программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”).

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В сюжете говорится, что Холодов является не публичным человеком, связанным с деятельностью МАФов в Киеве.

Радио “Свобода” также обнародовало ужасаюший компромат на кандидата – детей Холодова и его жены,  дизайнера одежды Екатерины Шаховской, крестила  популярная телеведущая Оксана Марченко – жена соучредителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука, который, в свою очередь, является кумом президента РФ Владимира Путина.

Грантоеды-расследователи покопались в аккаунтах Марченко в соцсети и обнаружили компрометирующие фото. В частности, Марченко в своем Instagram называет жену Холодова «матерью своего крестника».


Также у Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками.

По данным “Схем”, именно на Шаховскую оформлена вилла в Вене, приобретенная в 2013 году за €6 млн. Журналисты отметили, что недвижимость Холодова расположена недалеко от жилья украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

9 июня в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко прошел съезд политической партии “Слуга народа”, на котором политсила представила своих кандидатов в нардепы.

В движении “Чесно” отмечали, что ЧП “Холодов”, по данным сервиса YouControl, было закрыто 10 июня, именно после партийного съезда “Слуги народа”. На Холодова зарегистрировано ООО “Флорентино”, компания специализируется на “мобильном питании”, а как физлицо-предприниматель он до 10 июня работал в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, выяснили активисты организации.

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