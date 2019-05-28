Раду очистят от гаврилюков и парасюков

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Пользой от досрочных выборов Верховной рады может стать уход из парламента самых одиозных личностей, не имеющих никакого опыта или необходимых навыков для законодательной работы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический консультант Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что состав Верховной рады очень сильно изменится. В 2014 года Рада избиралась на волне Майдана и прошло очень много людей неподготовленных. Например, Михаил Гаврилюк. При всём уважении, это – не законодатель.

Потом Владимир Парасюк, у которого главное оружие – нога, он с ноги может дать по физиономии», – сказал эксперт.

Также он привел пример Надежды Савченко, которая говорила, что не читает законопроекты, а пользуется женской интуицией.

«То есть ряд людей, которые в принципе и сами не понимают, за что они голосуют или не голосуют, и рядом с ними нет людей, которые это понимают. Я надеюсь, что, может быть, Верховная рада нового созыва вот эту «пену» спустит. То есть ну не будет людей явно не подготовленных. Произойдет определенная перезагрузка. Если же говорить о качественных изменениях, об очищении [от коррупционеров], то я пока не вижу, кем можно очистить», – сказал Спиридонов.