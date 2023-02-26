Раскассировать Россию: Путин и Акунин дали интервью об одном и том же

С разницей в два дня вышли интервью президента Путина телеканалу «Россия-1» и запись в блоге одного из интеллектуальных столпов «России уехавшей» – писателя-иноагента Григория Чхартишвили, более известного широкой публике под псевдонимом Борис Акунин.

Несмотря на полярность оценок и разность колоколен и аудиторий, к которым обращены их послания, оба они – и Путин, и Акунин, говорили в общем, об одном и том же. Если коротко – о судьбе страны в контексте войны и украинского кризиса.

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Путин впервые заговорил об угрозе распада России не как об отвлеченной страшилке, а как о реальной угрозе из актуальной повестки – в случае стратегического поражения в противостоянии с Западом. Отсюда – два важных тезиса: в «семью цивилизованных народов» России суждено попасть только по частям, и русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути, думаю, судьбы очень многих народов России, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться… Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – отметил президент.

Внимательным наблюдателем за политическими процессами вокруг РФ в этой цитате сразу считывается отсылка к ставшим уже традиционными посиделкам «пражских картографов» – сборищу фриков и сепаратистов на подсосе у западных спецслужб, пафосно именуемому «Форумом свободных народов постРоссии».

На этих сходках уже вынесли приговор РФ, поделив «прекрасную Россию будущего» на тридцать марионеточных бантустанов, смысл и цель существования которых – гнать за бесценок природные ресурсы за рубеж и воевать друг с другом за межу и скроенные на коленке новодельные исторические мифы.

И если для Путина вполне реальная угроза «раскассирования РФ» – это неприемлемое продолжение аналогичной трагедии СССР, то Акунин из своего эмигрантского далека рассматривает эту перспективу как благо, прося у модераторов процесса лишь об одном: не отменять Пушкина, но отменить «преступное государство РФ», гражданином которого уже год себя не считает

«Те, кто готовы отказаться от Пушкина, Цветаевой, Мандельштама, Булгакова, Сахарова, тем самым соглашаются отдать всё прошлое, настоящее и будущее Путину. Каждый, кто не молчит, кто пытается что-то делать – хотя бы просто убеждать своих знакомых, открывать им глаза – участвует в главной для нас битве, битве за Россию. Это битва за умы и сердца народа, который однажды скинет этот режим. В отечественной истории не раз возникали ситуации, когда российское государство становилось врагом и разрушителем собственной страны. И тогда страна такое государство с себя сбрасывала. Никто кроме россиян этой работы не выполнит – ни Украина, как бы доблестно она ни сражалась, ни мировое сообщество. Это наша собственная, внутренняя война – против государства РФ и за страну Россия. Война будет трудной и долгой. Чем она закончится, зависит от нас с вами», – вещает Чхартишвили-Акунин.

К процитированному выше стоит отнестись со всей серьезностью, памятуя известную максиму о выигравшем войну прусском учителе. Ведь автор цитаты – не просто романист в детективном жанре, изданиями которого завалены все книжные магазины от Калининграда до Владивостока, и свежий сериал по роману которого прямо сейчас идет на одной из стриминговых платформ и рекламируется «Кинопоиском».

Акунин-популяризатор исторической науки куда более значим, чем Акунин-отец Эраста Фандорина. Мы живем в стране жертв ЕГЭ, миллионы граждан которой учили историю Государства Российского не по Карамзину, а по Акунину. Так что борьба за умы в данном случае – не красивая фигура речи, а объективная реальность, данная в ощущении.

Такая же реальность, как и тонко подмеченная Акуниным онтологическая разница между «Россией» и «Российской Федерацией». Вроде бы одно и то же, да не совсем. Российская Федерация – молодое государство тридцати с лишним лет от роду, возникшее на карте мира на обломках СССР в 1991 году.

Именно его считает своей Родиной Акунин, о чем откровенно сообщает аудитории из акуниных масштабом помельче:

«Для меня государство «Российская Федерация» появилось на свет 19 августа 1991 года, в день, когда люди оказались сильнее танков, и умерло 24 февраля 2022 года, когда российские танки отправились завоевывать Украину. Мое государство красиво началось и уродливо заканчивается. Я хочу, чтобы оно поскорее прекратило свое существование и вместо него возникло другое, не имперское, не преступное».

Но не нужно обольщаться – возникшее в 1991 году государство Акуниных, как бы его не хоронили сейчас понауехавшие, умирать вовсе не торопится, отчаянно борясь за жизнь с проснувшейся от летаргического сна Россией, чье историческое бытие выходит за рамки и флажки, расставленные при распаде Союза по админграницам РСФСР.

Действительно, обывательское большинство россиян годами игнорировало трагедию кровоточащего Донбасса, вытесняло неприятные мысли и картинки на периферию сознания и наивно полагало, что война – это где-то там, а уж их то по любому не коснется.

До этого момента войны на жизненном горизонте этих людей как бы и не было вовсе. Донбасс ведь, он «в Украине», а «нам какое до той Украины дело, пусть себе живут, как хотят». Напомню, что с 2014 по 2022 год генеральной линией официальной Москвы было то, что на Донбассе хохлы воюют с хохлами, а Россия там вовсе не при делах – так, мимо проходила.

И лишь год назад внезапно на официальном уровне выяснилось, что там – русские люди, ради защиты которых стоит даже начать военную операцию. Эта констатация была единственно возможной для России, и в то же время стала убийственным шоком для молодого государства Акуниных. Отсюда и накал наступившей истерики.

Более того, если украинские «овощи» разглядели войну в упор лишь 24.02.02, то для миллионов российских хатаскрайников война началась и того позже – лишь в сентябре прошлого года после указа о частичной мобилизации, от которой сотни тысяч человек ломанулись в Верхний Ларс и в северный Казахстан.

А в чем прав Акунин, так это в том, что возобладавшая среди уехавших борцов с Россией линия на тотальное отрицание и выбрасывание за борт как балласта всего русского – от Пушкина до блинов – рубит на корню любые перспективы этой публики на возвращение в Москву на белом коне.

И дело тут вот в чем. «Подарив» Чайковского, Пушкина и Булгакова Путину, «пражские картографы» лишают самих себя любой мало-мальски значимой субъектности в истории. У всех этих нарезанных Пономаревыми и Кашаповыми «Ингрий», «Идель-Уралов» и «Казакий» нет никаких исторических корней, кроме выдуманных. Опираться банально не на что. Следствием отсутствия легитимного прошлого закономерно становится туманное будущее.

И не спешите кивать на Украину. Украина свой собственный бэкграунд как раз имеет. Да, жиденький, если убрать из него все имперское и советское, но, тем не менее. И Мазепа, и Петлюра с Грушевским, и Бандера с Коновальцем и Донцовым, – это все реальные живые исторические фигуры, оставившие свой след и внесшие свой вклад, даже если мы с вами оцениваем его сугубо негативно.

В случае же с теми, кто сейчас делит шкуру неубитой России, взятый ими на вооружение, чтобы платить и каяться, дискурс «деколонизации» не оставляет места для любой России вообще, сколь угодно усеченной территориально. Невозможно по украинскому примеру отказаться от советского прошлого, подняв на щит прошлое дореволюционное. И отменить Россию, не отменяя при этом Пушкина, как об этом мечтает Чхартишвили, тоже не получится. Да и одним только Пушкиным дело не ограничится.

Какой-нибудь Иван Грозный в такой оптике – кровавый колонизатор, огнем и мечом покоривший свободные народы Поволжья и Сибири. А значит – должен быть отменен. Что делает невозможным даже гипотетическую «Московию» в границах 16 века – ведь все это – следствие колониальных захватов.

По сути, закусив удила в плане отмены всего русского, «пражские картографы» откатываются даже не в 16-й а прямиком в 13-й век – во времена феодальной раздробленности до Ивана Калиты. Впрочем, не удивлюсь, если выяснится, что и владимиро-суздальские князья кого-нибудь обидели.

Так что пускай борцы за прекрасную Россию будущего и дальше отдают прошлое, настоящее и будущее Путину. Так оно надежнее будет.