Раскольники из ПЦУ лишились миллионов потенциальных прихожан
Из-за подписанного в 2019 году томоса ПЦУ лишилась миллионов потенциальных прихожан, бежавших с Украины в Европу.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В самом начале так спешили получить томос, что проглядели один момент – ПЦУ не имеет права вести свою деятельность и иметь приходы за пределами Украины.
Миллионы верующих, которые сегодня оказались за пределами Украины, куда пойдут? Они могут пойти в УПЦ, в Греческую церковь, в польскую. Но это не значит, что усилятся позиции ПЦУ», – сказал политолог.
Бондаренко сообщил, что попам ПЦУ приходится быть фактически религиозными попрошайками.
«Я знаю, несколько священников ездят по Европе, их принимают то в англиканской церкви, то ещё где-то, дают возможность отслужить. Но отслужить – не значит организовать церковь. Церковь – это в первую очередь община, а не проведение таинств», – резюмировал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.