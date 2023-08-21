Раскольники из ПЦУ лишились миллионов потенциальных прихожан

Из-за подписанного в 2019 году томоса ПЦУ лишилась миллионов потенциальных прихожан, бежавших с Украины в Европу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В самом начале так спешили получить томос, что проглядели один момент – ПЦУ не имеет права вести свою деятельность и иметь приходы за пределами Украины.

Миллионы верующих, которые сегодня оказались за пределами Украины, куда пойдут? Они могут пойти в УПЦ, в Греческую церковь, в польскую. Но это не значит, что усилятся позиции ПЦУ», – сказал политолог.