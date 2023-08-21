Раскольники из ПЦУ лишились миллионов потенциальных прихожан

Вадим Москаленко.  
21.08.2023 15:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Религия, Украина, Церковь


Из-за подписанного в 2019 году томоса ПЦУ лишилась миллионов потенциальных прихожан, бежавших с Украины в Европу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за подписанного в 2019 году томоса ПЦУ лишилась миллионов потенциальных прихожан, бежавших с Украины...

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«В самом начале так спешили получить томос, что проглядели один момент – ПЦУ не имеет права вести свою деятельность и иметь приходы за пределами Украины.

Миллионы верующих, которые сегодня оказались за пределами Украины, куда пойдут? Они могут пойти в УПЦ, в Греческую церковь, в польскую. Но это не значит, что усилятся позиции ПЦУ», – сказал политолог.

Бондаренко сообщил, что попам ПЦУ приходится быть фактически религиозными попрошайками.

«Я знаю, несколько священников ездят по Европе, их принимают то в англиканской церкви, то ещё где-то, дают возможность отслужить. Но отслужить – не значит организовать церковь. Церковь – это в первую очередь община, а не проведение таинств», – резюмировал он.

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