Расстроенная провалом протестов либералка сравнила Путина с Мадуро

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Ситуация в России больше напоминает проваленные протесты в Венесуэле, а не победивший Майдан на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила либеральный экономист Марина Шаповалова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается сравнения с Украиной, мне кажется, более уместно в нашем случае сравнение с Венесуэлой. Потому что в Украине были олигархи, у нас их давным-давно нет, то есть – сильные богатые люди, имеющие отношение к власти и политике, борющиеся за власть. И были олигархические группы и телеканалы, работавшие против Януковича. Эти олигархические группы были недовольны тем, как повела себя группа, от лица которой управлял страной Янукович.

Более того, даже сама группа Януковича была им недовольна. Вот эти кланы вступили в борьбу. Не только народ вышел возмущаться, стоять там на Майдане, чего-то требовать или даже стрелять. Были мощные группировки, которые собирались этот режим снести, и поэтому он был слабым.

А почему мы больше похожи на Венесуэлу? Потому что правящая группировка она – единая, монолитная, внутри себя она обладает достаточными ресурсами для поддержания приличного уровня жизни всех, кто им служит. И, в частности, там даже, насколько я знаю, силовики, которые охраняют режим Мадуро, даже живут отдельно. Им созданы отдельные какие-то поселки, города, резервации.

То есть, они не живут рядом с народом, и им менять свою жизнь на то, что происходит с остальными людьми, совершенно не хочется. Они будут верой и правдой до конца служить этому режиму. Вот наш режим больше похож на вот такую конфигурацию», – рассуждает Шаповалова.