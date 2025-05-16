Растерялись и слились: украинская делегация перегорела на ток-шоу Зеленского
Переговоры в Стамбуле для украинской делегации оказались площадкой для стендапа, поскольку повестку и формат диктовала российская сторона.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что происходило вчера с украинской стороны, вообще напоминало ток-шоу: создавалось впечатление, что Зеленский приехал поучаствовать в каком-нибудь «Доме-2». Потому что он начал вести себя как шоумен, а не как политик и переговорщик, делал оскорбительные заявления, буквально покинув самолёт. И это уже указывало на некий настрой украинской делегации.
То, что сегодня они пришли в милитари, то есть в спортивных костюмах, идёт вразрез с элементарными нормами протокола, что также подчёркивает своеобразие той стороны. И весь мир, таким образом, видит, что из себя представляет нынешняя Украина.
Но, вместе с тем, хорошо, что эти переговоры состоялись, что они наконец встретились и видимо о чём-то переговорили. Мы проявили добрую волю, пошли на просьбы Трампа, привезли делегацию в Стамбул для переговоров и, в общем, серьёзно ждали такого же движения с украинской стороны.
Сейчас мы уже видим, что украинская сторона разыграла спектакль. По всей видимости, СМИ не комментируют поведение украинской делегации из чувства такта. Российская делегация-то выполнила свой долг и в общем сделала всё, что ей было поручено», – указал он.
Политолог добавил, что в скором времени Зеленский начнет трубить о результатах переговоров с украинской стороны, и станет понятно, что это был за раунд.
«Но в целом понятно, что даже в идеальном формате обо всех абсолютно вещах договориться они там не могли просто физически. Для нас важно то, что во всем процессе подготовки к переговорам, определения формата – мы владели оперативной инициативой и фактически навязывали Зеленскому и его клике, что встреча должна быть, она неизбежна… и как они ни пытались, были вынуждены следовать указаниям, которые формулировали в нашем МИДе и в Москве. То есть Зеленский и его люди выступали в роли ведомых», – подчеркнул Манойло.
По оценке эксперта, украинская делегация, имея довольно скудный набор сценариев поведения, исчерпала их все за 1 час переговоров.
«Они просто оказались в состоянии растерянности, именно потому, что наша страна поставила определённые условия, к обсуждению или комментариям по которым они не были готовы и, скорее всего, не ожидали этого.
Сдаётся мне, что изначально переговоры с их стороны режиссировались, как сценки «95-го квартала», и, по сути дела, «95-й квартал» туда и прилетел в этих спортивных костюмах. Они думали на уровне стендапа что-нибудь провести, а выяснилось, что репертуар у них кончился раньше, чем закончились сами переговоры.
Украинская сторона не готова дать ответы на требования и предложения российской стороны, и российская сторона дала ей паузу, чтобы заново организоваться, и после этой паузы, возможно, переговоры продолжатся», – заключил политолог.
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