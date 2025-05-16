Растерялись и слились: украинская делегация перегорела на ток-шоу Зеленского

Переговоры в Стамбуле для украинской делегации оказались площадкой для стендапа, поскольку повестку и формат диктовала российская сторона.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходило вчера с украинской стороны, вообще напоминало ток-шоу: создавалось впечатление, что Зеленский приехал поучаствовать в каком-нибудь «Доме-2». Потому что он начал вести себя как шоумен, а не как политик и переговорщик, делал оскорбительные заявления, буквально покинув самолёт. И это уже указывало на некий настрой украинской делегации. То, что сегодня они пришли в милитари, то есть в спортивных костюмах, идёт вразрез с элементарными нормами протокола, что также подчёркивает своеобразие той стороны. И весь мир, таким образом, видит, что из себя представляет нынешняя Украина. Но, вместе с тем, хорошо, что эти переговоры состоялись, что они наконец встретились и видимо о чём-то переговорили. Мы проявили добрую волю, пошли на просьбы Трампа, привезли делегацию в Стамбул для переговоров и, в общем, серьёзно ждали такого же движения с украинской стороны. Сейчас мы уже видим, что украинская сторона разыграла спектакль. По всей видимости, СМИ не комментируют поведение украинской делегации из чувства такта. Российская делегация-то выполнила свой долг и в общем сделала всё, что ей было поручено», – указал он.

Политолог добавил, что в скором времени Зеленский начнет трубить о результатах переговоров с украинской стороны, и станет понятно, что это был за раунд.

«Но в целом понятно, что даже в идеальном формате обо всех абсолютно вещах договориться они там не могли просто физически. Для нас важно то, что во всем процессе подготовки к переговорам, определения формата – мы владели оперативной инициативой и фактически навязывали Зеленскому и его клике, что встреча должна быть, она неизбежна… и как они ни пытались, были вынуждены следовать указаниям, которые формулировали в нашем МИДе и в Москве. То есть Зеленский и его люди выступали в роли ведомых», – подчеркнул Манойло.

По оценке эксперта, украинская делегация, имея довольно скудный набор сценариев поведения, исчерпала их все за 1 час переговоров.