Равнение на Курилы: проблема авиаперевозок на Дальнем Востоке требует кардинального решения

Авиаперевозки остаются основными путями для перемещения по Дальнему Востоку и связи с центральной частью России.

40% территории страны требует организации новых маршрутов и восстановления старых площадок для приема самолетов и вертолетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пленарной сессии «Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заместитель Министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик сообщил, что если в прошлом году на субсидированные авиарейсы из федерального бюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей, то в этом – 3,9 миллиарда. В следующем году государство доплатит авиакомпаниям за перевозку на Дальнем Востоке 7,1 миллиард рублей.

«Все должно реализоваться в перевозке пассажиров, конкретных людей. В прошлом году перевезли около 60 тысяч пассажиров, в этом году должны порядка 250 тысяч, – отметил замминистра. – Понятно, что мы будем увеличивать количество субсидируемых маршрутов и количество перевозимых пассажиров. Самое главное, чтобы было достаточное количество самолётов, поскольку все маршруты очень разные, с разным пассажиропотоком. Поэтому должна быть широкая линейка самолётов и вертолетов разной вместимости».

Главная надежда авиатранспортников – лёгкий многоцелевой однодвигательный самолёт «Байкал», предназначен для замены устаревшего Ан-2. Задача сделать его легко трансформируемым под задачи грузовых, грузопассажирских и чисто пассажирских перевозок – с возможностью ремонта на площадках прилета.

«Производство этих самолетов создается в Комсомольске-на-Амуре, – уточнил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. – На линии Дальнего Востока более 105 самолётов таких выйдет. «Байкал» будет летать на Дальнем Востоке, будет производиться и обслуживаться тоже на Дальнем Востоке. Готовим комплексную программу развития малой авиации, где увяжем все этапы и процессы, связанные с самолётами, их эксплуатацией и обслуживанием. Нужно будет восстанавливать те площадки, которые ещё были в Советском союзе, отремонтировать 280 посадочных площадок».

Авиасообщением нужно соединить 385 труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока. И условия в региональных аэропортах далеко не однородные. Так, по словам генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика, ставка сбора в аэропорту Сахалина – 23 тысячи рублей на 1 тонну взлетной массы. В Казани, например, сбор обходится в 385 рублей за 1 тонну.

«То есть – разница в 60 раз, и это существует, – подчеркнул Сухоребрик. – Мы над этим работаем, правда, в основном, в ручном режиме. А хотелось бы, чтобы все это было системно, автоматически. Бывает так, что чиновник поменялся, и завтра такой возможности не будет. Наша задача сделать так, чтобы полет на внутренних рейсах был так же удобен, как из Москвы во Владивосток. Нужно предоставить единый билет, организовать стыковку рейсов, достойный сервис и обслуживание. И чтобы в Североколымск можно было долететь в течении суток».

Помимо реконструкции региональной аэродромной сети, которая сдерживает организацию перевозок на Дальнем Востоке, необходимо реанимировать вертолётные перевозки. Половина маршрутной сети по региону выполняется на вертолётах, в пассажирах это не так много, но по операционной деятельности и трудозатратам – это равноценно самолету. И если цены на федеральных линиях самые минимальные за последнее время – около 5 тысяч стоит билет на самолет до Курил, то внутрирегиональные перевозки доходят до 40 тысяч и более за один билет.

«В этом году полёты на Курильские острова бьют исторический максимум, – подчеркнул руководитель авиакомпании. – Я помню, в 2003 году перевозили 20 тысяч пассажиров, сейчас мы уже перевезли 88 тысяч, – Надо правильно выстраивать маршрутную сеть. Нужно с маленького аэродрома пустить регулярные рейсы в региональный центр, а дальше уже можно и с Москвой и дальше».