Разоблачен грандиозный украинский фейк о Мариуполе

Украинские военные прикрывались беременными в мариупольском роддоме.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Марианна Вышемирская, фотографии которой украинская пропаганда пыталась выдать за «военные преступления» российской армии во время освобождения Мариуполя.

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«Когда мое фото пошло по газетам, я вообще была без связи. И обо всем узнала уже вернувшись домой, в Донецк. Вышла в интернет и — я, оказывается, жертва российского авианалета. Хотя никакого авианалета не было! От этой моей «славы» был только один положительный момент – моя семья узнала, что я жива», – рассказала Вышемирская «Комсомольской правде».

Она вспоминает, что изначально лежала в роддоме №3, но хотела попасть в роддом №1, который был в Мариуполе ведущим.

«Но полк «Азов» посчитал, что он им нужнее и всех оттуда выгнал. В роддоме, где я оказалась, тоже были ВСУ. Не прямо с роженицами, а в соседнем блоке. Они приходили к нам за едой и рассказывали, что у них самих нет никакого обеспечения. Когда я об этом рассказываю, на Украине пишут, что я предатель и их порочу. Но я говорю, как все было. Опорочили они себя сами, тем что заняли здание на территории больницы, нарушив Женевскую конвенцию о защите населения во время боевых действий. Позже я была в том корпусе, где сидели ВСУ. У них там окна были завалены мешками с песком. А в наших палатах — обычные стекла. То есть, они нами просто прикрывались», – подчеркивает девушка.

Она рассказывает, что утром 9 марта ударной волной в роддоме вынесло окна, а в начавшейся панике она упала и порезалась. Добавляет, что не сразу заметила, как ее фотографируют.

«Тот фотограф был без жилетки «Пресса». Весь в черном. Потом заметила у него фотоаппарат. Попросила не снимать меня. Он сказал: «Нет проблем». Но, как выяснилось, снимать не перестал», – говорит собеседница «КП».

В этот же день у нее начались роды. При этом журналистам американского «Associated press» она после родов, когда город был еще под ВСУ, рассказала, как все было на самом деле.

«Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины – что я теперь для них враг», – рассказывает молодая мать.

Она говорит, что простила тех, кто писал ей гадости.

«А вот к украинскому командованию у меня большие вопросы — как можно давать приказы размещаться в жилых домах, больницах? Да еще рядом с беременными?», – не понимает Вышемирская.

Сейчас она живет в Москве, куда приехала по приглашению фонда «Родина» на мероприятие для детей Донбасса, сейчас занимается оказанием гуманитарной помощи Донбассу.

Кроме того, девушка сообщила, что планирует судиться с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским.

«Он разместил мое фото у себя в соцсетях, а под ним – сравнение Мариуполя и Блокадного Ленинграда. Просто использовал меня в своих целях. В своей пропаганде. Я попросила его удалить фото, но он этого не сделал», – заявила она.

По ее словам, на нее выходили западные журналисты.

«Вот я итальянскому журналисту Джорджио Бьянко давала интервью. Правда в СМИ оно так и не вышло, он опубликовал его у себя в ютюб-канале, но даже это сразу заблокировали. Из британской ВВС Марианна Спринг сделала со мной большой материал, пусть и со своими ремарками, но все же… А остальные западные СМИ, с кем я говорила, интервью со мной так в итоге и не выпустили. Зачем им неудобная правда?», – резюмирует Вышемирская.