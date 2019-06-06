Разрекламированное обьединение Оппоблоков провалилось

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве проходит съезд политической партии Виктора Медведчука-Вадима Рабиновича «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором была представлена первая десятка списка политсилы для участия в парламентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В сообщении политсилы на странице в Фейсбук указано, что на съезд прибыли более 1500 делегатов и гостей со всех регионов Украины.

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Список партии возглавили сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак. Все они представляют группы Медведчука и олигарха Дмитрия Фирташа.

Также в списке присутствует одиозный киевский бизнесмен Вадим Столар, получивший известность в качестве “смотрящего” за Киевом при нынешнем мэре Кличко и близкий к Виктору Медведчуку бизнесмен Григорий Суркис.

Отсутствие в списке представителей группы Ахметова-Новинского говорит о том, что шедшие последние недели переговоры об обьединении Оппоблоков провалились и два осколка Партии регионов пойдут на выборы отдельными колоннами.