Разрыв с Русской Церковью: Кто смог и кто не решился выступить против украинских иудушек

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Новости Украины

Вслед за Крымской епархией, священники из Херсонской области начали выступать с заявлениями об отказе поддерживать принятое в нарушение устава УПЦ решение «Собора» в Киеве по отделению от Русской Православной Церкви.

Один из них – настоятель Владимирского храма Каховки Игорь Бжезицкий. Он напоминает, что еще в 12 веке под давлением тогдашнего Киевского князя была осуществлена попытка нарушить процедуру утверждения митрополита Киева – вместо согласования с Византией, лояльную власти кандидатуру провели через папу Римского. Против нарушений правил выступил святитель Нифонт, который был подвергнут гонениям и аресту. Впоследствии он был признан святым, его мощам теперь поклоняются в Киево-Печерской Лавре.

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«Какие бы аргументы сегодня не приводились в пользу отделения от РПЦ, какими бы умными и убедительными не были бы доводы, какими бы тяжелыми и драматическими не выдвигались бы предпосылки в пользу «назревшей актуальности» внесения изменений в существующий канонический порядок, нетленные мощи святителя Нифонта в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре свидетельствуют о том, что в исторической перспективе, все эти аргументы не будут приняты Церковью как достаточные для преступления канонов. Причина неприятия этих аргументов до примитивности банальна и проста – современное украинское автокефальное движение в УПЦ коренится в текущей военной и политической конъюнктуре, в давлении на Церковь нынешних «князей киевских» и их, в лучшем случае секулярных, а в худшем антихристианских покровителей с Гудзона, Темзы и Вислы, а никак не в Духе Истины, не в поиске Правды Божьей, и не в осмыслении воли Божьей. В связи с этим, официально заявляю, что мной, и многими моими единомышленниками, священниками и мирянами любые конфигурации автокефальных административно-церковных конструкций в нынешней Украине, которые будут создаваться по факту проведения собора с попранием установленного Церковью многовекового канонического порядка, будут отвергнуты. Мы оставляем за собой право рассмотрения путей воздержания от участия в новодельных квазицерковных автокефальных образованиях. Мы намерены и готовы прекратить всякое духовное общение с теми, кто поддержит автокефалию в любом ее виде с целью сохранения нашего единства с Церковью Матерью», – говорится в заявлении.

Вынужденный покинуть Украину в 2014 году бывший секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков приводит в пример сообщения, которые он получает от духовенства на подконтрольных Украине территориях – священники находятся в растерянности после раскольнических решений в Киеве.

«В 7:30 служить литургию мне, я даже не знаю, что это будет. Сойдёт ли Господь на Святые Дары, или эта литургия будет безблагодатная раскольническая. Страшно, я в замешательстве, что делать?».

С открытой критикой «Собора» в Киеве выступил священник из Херсона Геннадий Шкиль.

«По поводу вчерашнего так называемого «Собора», хочу отметить, что он не является «Собором», и его решение является никчемным. Я как служил Патриарху, так и служу, и так будет и впредь. … Настроения в церквях – стандартный разрез общества. 30 процентов «за», 30 процентов «против», и остальные какое-то болото, его нужно подтянуть, сейчас идёт борьба за умы этих», – рассказывает священник в интервью агентству «News Front».

Он полагает, что дальнейшую судьбу Херсонской епархии решит собрание.

«Решит дальнейшую судьбу епархии – относиться дальше к УПЦ, или она оформит обращение к Святейшему Патриарху… Я ещё надеюсь, что то, что произошло вчера, будет переосмыслено, и произойдёт какой-то возврат назад, и все эти вчерашние действия будут признаны недействительными, поэтому я пока ничего не предпринимаю. Для меня пока всё по-прежнему: я как поминаю Святейшего Патриарха, я не прекращал его поминать все восемь лет и вообще все свои 20 лет служения, так и продолжаю поминать блаженнейшего и, само собой, правящего архиерея», – рассказал Геннадий Шкиль.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов сообщил «ПолитНавигатору», что разрыв с РПЦ вчера в Киеве отказались поддержать целый ряд иерархов с контролируемых Украиной территорий.

«Решения разбойничьего собора УПЦ не подписали митрополиты Одесский Агафангел, Бориспольский Антоний, Белоцерковский Августин, Запорожский Лука. Этих иерархов могут не только сместить с кафедр, но и физически устранить. Естественно, не подписали и правящие архиереи 10 кафедр на освобожденных территориях. Митрополит Чернобыльский Павел дважды выступал против, у него вырвали микрофон, но в итоге он подписал решения. Большинство участников лже-собора выступали против, но их «доломали». Митрополит Онуфрий окружил помещение людьми в камуфляже – многими это рассматривалось в качестве фактора устрашения. Соответственно, устрашающая работа велась и СБУ в кулуарах», – рассказал Фролов «ПолитНавигатору».

Следует все же отметить, что Донецкая епархия, в отличие от Крымской, воздержалась от оценки событий в Киеве, предпочтя опубликовать уклончивый комментарий:

«По окончании Собрания состоялись заседания Священного Синода и Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви. Затем Блаженнейший митрополит Онуфрий объявил о начале заседания Собора УПЦ. Был принят ряд поправок в Устав УПЦ, а также составлено обращение от имени Собора к общественности. Стоит указать, что решением Собора УПЦ изменения в Уставе не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям», – уклончиво сообщили в пресс-службе.

Днепропетровская и Харьковская епархии опубликовали постановление «собора» на украинском языке, никак не комментируя принятое решение.