Разумков негодует: «Венгрия умиротворяет агрессора»

Введенное президентом Венгрии чрезвычайное положение https://www.politnavigator.net/chp-rajjonnogo-masshtaba-k-chemu-orban-gotovit-vengriyu-iz-za-vojjny-na-ukraine.htmlкоторое ввёл премьер страны Виктор Орбан – это умиротворение России и попытка давления на политику ЕС.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о чрезвычайном положении, то оно состоялось в мире 24 февраля, и для меня непонятно, почему именно сегодня Венгрия начинает такие действия. Я бы понял 24-го, 25-го, но когда проходят три месяца войны, такие действия вызывают напряжение не только на Украине, но и в странах Европы. Я надеюсь, что это только политические меры, игра на публику, а не какие-то коварные планы. Очень бы этого не хотелось. …

Венгрия пытается как-то повлиять на политику ЕС, я уверен, что это не произойдёт. Я уверен, что этого нельзя делать. Потому что если венгерские политики плохо помнят историю, то им стоило бы посмотреть, что происходило накануне Второй мировой войны», – сказал политик.