Разумков негодует: «Венгрия умиротворяет агрессора»

26.05.2022  11:57 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Венгрия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Введенное президентом Венгрии чрезвычайное положение https://www.politnavigator.net/chp-rajjonnogo-masshtaba-k-chemu-orban-gotovit-vengriyu-iz-za-vojjny-na-ukraine.htmlкоторое ввёл премьер страны Виктор Орбан – это умиротворение России и попытка давления на политику ЕС.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если говорить о чрезвычайном положении, то оно состоялось в мире 24 февраля, и для меня непонятно, почему именно сегодня Венгрия начинает такие действия. Я бы понял 24-го, 25-го, но когда проходят три месяца войны, такие действия вызывают напряжение не только на Украине, но и в странах Европы. Я надеюсь, что это только политические меры, игра на публику, а не какие-то коварные планы. Очень бы этого не хотелось. …

Венгрия пытается как-то повлиять на политику ЕС, я уверен, что это не произойдёт. Я уверен, что этого нельзя делать. Потому что если венгерские политики плохо помнят историю, то им стоило бы посмотреть, что происходило накануне Второй мировой войны», – сказал политик.

«Когда какая-то из стран считала, что может постоять в стороне, и что эта война не придёт на их территорию, она глубоко ошибалась. Поэтому стоит взять учебники истории, можем украинский передать, почитать и не делать таких ошибок, чтобы больше не было трагедий мирового масштаба. Политика умиротворения агрессора очень вредна, это неправильно, и это возвращается к тем, кто ей занимается», – заявил Разумков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть