Развенчан миф о китайской угрозе российскому Дальнему Востоку

Если РФ считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, то Пекин при этом не спешит признавать Крым российским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Китай Россию ценит как страну, с которой взгляды по многим вопросам совпадают. Пока же действия Пекина не давали повода считать, что там рассчитывают на какое-либо более тесное сотрудничество, нежели есть сейчас. Показательно, что, хотя Россия официально считает Тайвань частью Китая, Пекин суверенитет России над Крымом не признает», – отмечается в публикации.

При этом издание подчеркивает, что нет оснований говорить о китайской угрозе России.

«Перепись населения КНР 2020 года – убедительное опровержение мифа о том, что российскому Дальнему Востоку грозит массовая миграция китайцев. Север Китая (провинции Хэйлунцзян и Гирин, автономный район Внутренняя Монголия) не только не перенаселены, но и переживают интенсивный отток населения на юг страны», – обращает внимание газета.