РЭБ не панацея, нужны ликвидаторы дронов – эксперты в крымской студии

Средства подавления БПЛА должны развиваться так же быстро, как совершенствуются сами беспилотники. Пока техники думают, как заставить РЭБы различать «свой-чужой», инструкторы предлагают вернуться к физическому устранению дронов.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он уточнил, что специальные системы подавления сигнала уже тестируются на передовой.

«Всё должно было быть своевременным. Каждое действие вызывает противодействие, каждый виток вооружения вызывает необходимость разрабатывать способы противодействия ему. Сейчас становится понятно, что при засилье такого количества коптеров и дронов на защиту становятся комплексы радиоэлектронной борьбы – РЭБ. И здесь, точно так же, как у нас есть экспертная группа «летунов», есть такая же группа экспертов, которые занимаются разработкой РЭБов, в том числе в Крыму. Есть опытные ребята, инструкторы и инженеры, которые разрабатывают мобильные комплексы РЭБ для защиты техники. При этом нам удалось достигнуть таких результатов, что эти комплексы не так дорого стоят, а эффективность их большая. Мы сами в ходе командировок всё тестировали, рабочие машины периодически оснащали такими комплексами. Мы попадали под дроны, и эти комплексы спасают», – заверил Лукашенко.

По его словам, принцип действия очень простой: комплексы сами обнаруживают, что летает в воздухе и используют необходимые подавляющие частоты вне зависимости от того, это коммерческий коптер или FPV-дрон – он просто не долетает до цели. Однако проблема заключается в том, что комплекс подавляет все, что находится в воздухе, и свои БПЛА тоже. В этом случае, по словам Лукашенко, должно быть организованно взаимодействие всех подразделений на участке.

«Сейчас я уже на протяжении некоторого времени бьюсь над тем, чтобы инициировать фронтовых аналитиков, которые будут организовывать взаимодействие работы средств радиоэлектронной борьбы и средств радиоэлектронной разведки. Потому что такие фронтовые аналитики смогут заниматься не только аналитикой боевой ситуации, но и налаживать это взаимодействие. Эффективность применения РЭБ, своевременное применение средств радиоэлектронной разведки, разработка тактики, в том числе, комплексного применения разных типов БПЛА – сейчас это острая необходимость. Если я полгода ещё говорил о том, что это надо делать, то сейчас об этом нужно просто кричать», – считает руководитель курса тактической подготовки.

Директор крымского филиала АНО «Авиационный учебный центр имени лётчика-космонавта И.П. Волка» Денис Зацарин, в свою очередь, отметил, что главное в разработках – это своевременность.

«Пока все борются за какие-то частоты, которые дрон сам выбирает, уже у нас активно тестируется, в том числе, нашими группами, машинное зрение. Ему всё равно будет на ваши РЭБы, которые есть, потому что дрон летит автономно. Он увидел, оператор на дистанции подтвердил команду на уничтожение, и хоть что у вас там работает – на нём работать не будет. Нам нужно сейчас вернуться к тому, что было в СССР ещё придумано и разработано – компактные мини-снаряды. Физическое устранение независимо от частот, не надо гадать, прыгать, кому-то повезло с дронобойкой, а кому-то нет – села батарейка. Нам надо устранять и не думать, куда он долетит по инерции, когда он потеряет канал связи. Надо менять сам принцип полностью», – заключил Зацарин.