Рекордный удар по Украине: пылают склады и заводы

Олег Кравцов.  
09.07.2025 08:59
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен


Сегодня ночь Украину атаковали российские ракеты и дроны.

По данным украинских мониторинговых каналов, по запускам дронов сегодня ВС РФ установили абсолютный рекорд – 728 дронов.

Сегодня ночь Украину атаковали российские ракеты и дроны. По данным украинских мониторинговых каналов, по...

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Кроме того, были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину. Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий», – сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

По предварительным данным, в Луцке был поражен завод «Мотор», который специализируется на производстве и ремонте авиационных и ракетных двигателей.

Кроме Луцка, взрывы фиксировались в ряде других тыловых регионах, подконтрольных киевскому режиму.

«Ночью тыловые объекты противника подверглись комбинированным ударам. Задействовались стратегические ракетоносцы, гиперзвуковые кинжалы, сотни «Гераней». Прилёты в Киеве, Харькове, Луцке, Житомире, Полтаве, Павлограде, Запорожье, Кривом Роге, а также  в Черкасской, Винницкой, Львовской областях», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Досталось и Киевщине. В открытом доступе появились ролики с пылающими складами.

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