«Репарации и контрибуции»: Украина объявила условие для переговоров с Россией

Россию необходимо изолировать и лишить статуса государства, обладающего ядерным оружием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины СНБО Алексей Данилов.

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«Враг может делать все, что угодно, с учетом того, что они поставили в кон разрушение своей страны. И это не наше решение, это они решили разрушить Российскую Федерацию. И они сами мощно этим занимаются», – сказал чиновник.

По его словам, если раньше украинские власти просили Россию уйти на свою территорию, то теперь ситуацию поменялась.

«Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее. При этом подчеркну, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия.

Мы же не даем людям с больной психикой, например острые предметы или спички. Таких людей изолируют от общества. Российскую Федерацию из-за ядерного оружия следует изолировать от цивилизованного общества, – потребовал Данилов. – Они очень опасны и доказали, что больны».