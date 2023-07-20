Решается вопрос, бахнуть ли нам по Варшаве – Минченко

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В российской элите существует влиятельная группа, которая считает, что для того, чтобы на допустить полномасштабного конфликта, необходимо сейчас поднять ставки в ходе СВО.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Антонов такой Антонов» рассказал политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть достаточно влиятельная группа, которая считает, что длительное ведение военных действий нам ничего хорошего не принесет. Говорят, что Россия больше Украины, поэтому затягивание конфликта на руку России. Но Украина – только острие копья. Кто им дает деньги, вооружения, вводит против нас все новые и новые санкции? Если конфликт у нас не с Украиной, а с коллективным Западом, его затягивание приведет к тому, что нас сварят, как лягушку, постепенно поднимая температуру в котле. Соответственно, надо обострять», – сказал Минченко.

Примером презентации этой группы в публичной сфере он назвал статью политолога Сергея Караганова, который предложил нанести ядерный удар по Польше. При этом, по словам Минченко, идея аналогичного удара по Киеву не рассматривается.

«В Киеве русские люди. Киев – мать городов русских. Психологически это был бы очень сильный удар по идентичности, по модели, что мы на самом деле один народ», – сказал Минченко.