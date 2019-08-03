Революция отменяется: ОМОН теснит немногочисленных майданщиков в Москве

03.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Бойцы ОМОНа, выстроившись в строй и достав дубинки, начали оттеснять несколько десятков молодых людей, которые собрались на Трубной площади в Москве и хлопали в ладоши – так проходила несанкционированная акция протеста с требованием допустить к выборам «независимых» либеральных кандидатов.

Полиция несколько раз в мегафон потребовала от собравшихся разойтись, заявив, что они мешают проходу граждан. После этого силовики начали вытеснять протестующих с площади в сторону Садового кольца. В этот момент в небе над площадью был замечен вертолет, который ведет наблюдение за ситуацией.

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Полиция задерживает немногочисленных собравшихся на Пушкинской площади в Москве. В громкоговоритель транслируются призывы разойтись и не участвовать в несанкционированной акции.