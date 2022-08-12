Режим Санду вновь шантажирует Москву газовым удушением Приднестровья

Молдавское руководство продолжает нарываться на окончательный разрыв с Россией, делая безумные заявления, подобные тому, какое сделал председатель молдавского парламента Игорь Гросу. В интервью радиостанции “Vocea Basarabiei” он заявил, что Молдова платит слишком высокую цену за «пахнущий кровью российский газ».

По его словам, он понимает, что эти средства могут идти на продолжение войны в соседней стране. Тем не менее, спикер парламента Молдовы отверг возможность переговоров с Россией о газе (которые и так никто в Москве не собирался вести с представителями нынешнего табора). Гросу заявил, что переговоры с Россией о цене на газ «политически означают, что мы должны сказать, что мы поддерживаем то, что они [Россия] делают в Украине».

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Тем не менее, хорохорящийся спикер бравурно заявил, что «даже в этих условиях мы сделаем все возможное, чтобы хорошо пережить эту зиму». Руководство Молдовы, по его словам, будет «намного лучше подготовлено, чем прошлой зимой». Кроме того, молдавские власти традиционно уповают на Запад, где у Молдовы «сейчас много друзей, которые собираются нам помочь». И плевать, что руководители стран Евросоюза, как те мыши, которые «кололись, плакали, но продолжали жрать кактус», сами в панике призывают своих граждан экономить и запасаться дровами.

Особые надежды Гросу традиционно связывает с «дружественной Румынией», которая «всегда помогала нам и скоро придёт с хорошей вестью для нас». «У нас будет газ, у нас будет свет, у нас будет дрова, у нас будет мазут», – выразил он уверенность.

Дополнительный оптимизм по мысли молдавского руководства от партии «Действие и солидарность» внушают заявления бывшего вице-премьера Молдовы в конце 90-х Иона Стурзы, при котором вместо зарплат выдавали макароны и калоши. Сегодня Стурза проживает в Румынии, возвращаться в Кишинёв не собирается, но при каждом удобном случае выражает на своей странице в соцсетях поддержку прозападному режиму, пинает Россию и «путинистов на обоих берегах Прута» (имея в виду и жителей Румынии, выступающих за нормализацию отношений с Россией).

На этот раз Стурза поделился успокаивающей идеей: по его словам, «есть вероятность, что предстоящая зима будет для молдаван легче, чем прошлая». С чем же связан его оптимизм? В первую очередь, он считает маловероятным прекращение поставок газа со стороны России, несмотря на астрономический долг перед «Газпромом», поскольку отключение газа Молдове «означало бы буквально заморозить Приднестровье, оставив его и без газа, и без электричества, и без постоянного дохода» (намекая на поставки электроэнергии в Молдову Кучурганской ГРЭС, расположенной в Приднестровье).

Во-вторых, Стурза считает, что цена на газ будет ниже. Его оптимизм основывается на том, что «цена на нефть в последнее время неуклонно снижается» (по существующей формуле, сумма оплаты в холодный период составляет 70% цены на нефть и 30% цены на газ на международных рынках). По оценке экс-премьера Молдовы, «можно ожидать снижения цены на газ для Молдовы на 40-50%». Впрочем, даже несмотря на тенденцию на мировых рынках в последние недели, далеко не все разделяют такой оптимизм. Так, согласно оценке главы отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, к концу года цена на нефть может достигнуть 130 долларов за баррель Brent.

Ещё меньше склонны к оптимизму молдавские экономисты, которые продолжают жить и работать в Молдове. Так, по мнению бывшего замминистра промышленности Молдовы, доктора экономики Михаила Пойсика, молдавские предприятия в этот осенне-зимний период ждёт разорение, а народ – нищета.

«Зима ударит сразу по всем – большая часть предприятий окажется на грани краха, поскольку уже сейчас их работа нерентабельна, а люди столкнутся с высокими тарифами в условиях обесценивания зарплат и пенсий из-за инфляции», – заявил Пойсик в интервью РИА Новости.

При этом, по оценке Михаила Пойсика, предлагаемые властями меры экономии, вроде отключения уличного освещения и дистанционного образования для школьников – малоэффективны, поскольку не решают проблемы как предприятий, так и бытовых пользователей, которым грозит нищета после оплаты всех счетов. По словам экономиста, «с энергетическим кризисом сталкивается весь мир, но Молдова сама его усугубляет напряженностью в отношениях с Россией, превращаясь в “недружественную страну”».

С оценкой Михаила Пойсика согласен и его коллега, бывший замминистра экономики Александр Муравский: «Кошельки граждан Молдовы опустеют этой зимой так, как этого еще никогда не было». Муравский подверг критике заявления руководителей Молдовы о давлении на них со стороны Москвы: «Назовите хоть одну уступку, которую требует Россия от Молдовы: кажется, власти просто хотят разорвать с Москвой отношения».

Власти Молдовы продолжают сохранять уверенность, что Россия не закрутит газовый вентиль для Молдовы по причине наличия пророссийского Приднестровья, отрезанного от «материковой» России. Этот примитивный шантаж не учитывает перспективы увеличения темпов специальной военной операции и выхода российской армии непосредственно к границам этой самоопределившейся республики. В этом случае запаса борзости у группировки, находящейся при власти в Молдове, заметно поубавится.