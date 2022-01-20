Резников объявил, что миллионы украинцев готовы лечь под русские танки

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Новости Украины

Киев очень рассчитывает британскую военную помощь, чтобы нанести максимум потерь российской армии.

Об этом интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист напомнил Резникову его риторику, когда украинский министр утверждал, что у России «будет гореть под ногами оккупированная земля, человеческая цена для украинцев была бы катастрофической, но украинцы будут страдать не одни».

«Однако реальность такая, что огромный российский арсенал может победить ваши силы относительно быстро», – отметил интервьюер.

В ответ Резников рассказал о 261-тысячной армии ВСУ, возможности организовать 130 тысяч бойцов самообороны, а также про 400 тысяч «ветеранов российско-украинской войны».

«Я уверен, что мы способны удержать эту активность Москвы», – заверил украинский министр.

Журналист возразил, что у России в пять раз больше солдат и танков, её авиация в 13 раз превышают численность украинской, а ВМС – в 16 раз.

«Хотите сказать, что более 40 миллионов украинского народа готовы получить катастрофические потери, пытаясь этой силе, если очевидно, что это битва, которую вы проиграете?» – спросил журналист.

Министр ответил утвердительно.

«Уверен, украинцы готовы, потому что эта война пришла 8 лет назад, и для нас это не новость, что Кремль пытается изменить нашу судьбу. Но это будет катастрофа и для Европы, поскольку миллионы мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей, а может, между Германией и Польшей», – ответил Резников.

Однако он добавил, что есть надежда на военную помощь Великобритании.

«Уверен, наши стратегические партнёры, такие как Великобритания, могут нам помочь. Мой коллега Бен Уоллес вчера сделал заявление, что мы получили от Британии специальные «подарки Санта-Клауса», и это поможет сделать это вторжение очень и очень непростым для русских», – добавил глава Минобороны Украины.