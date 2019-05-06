РФ поставит чистую нефть в Белоруссию, чтобы произвести топливо для Украины

06.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу с российской нефтью уже сегодня. Ранее НПЗ был вынужден ее прекратить из-за того, что по нефтепрофоду «Дружба» поступала нефть, загрязненная хлорорганикой.

Об этом сообщает официальный сайт «Белнефтехим».

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«Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту. Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, в соответствии с согласованным графиком началась 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО «Мозырский НПЗ» приступит с 6 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Deutsche Welle с некоторой обидой сообщает, что Мозырский НПЗ стал главным приоритетом для российской «Транснефти».

«Москва и Минск первым делом сосредоточились на прочистке участка нефтепровода «Дружба» от российского города Унеча до белорусского Мозыря и возобновлении поставок кондиционной нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Для Беларуси крайне важно, чтобы он смог как можно быстрее вновь заработать на полную мощность: экспорт бензина и других нефтепродуктов обеспечивает ей львиную долю валютных поступлений», – пишет DW.

При этом Польше пришлось предоставить своим НПЗ 800 тысяч тонн нефти из стратегического резерва. «Распечатали кубышки» также Венгрия и Чехия. По данным DW, загрязненная нефть продолжает оставаться мертвым грузом в «Дружбе». В результате два крупных НПЗ в Восточной Германии оказались отрезанными от поставок сырья.

Однако президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил что провел переговоры «с зарубежными коллегами из Украины, Белоруссии и Польши» и согласовал меры по локализации всех последствий, обстоятельств этого инцидента.

Украина в нормализации ситуации заинтересована дважды. Она выступает не только транзитером российской нефти по «Дружбе», но и главным выгодополучателем от возобновления работы белорусских НПЗ.

В 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. Мозырский и Новополоцкий НПЗ по итогам прошлого года отгрузили в Украину 2,34 млн тонн (-8% по сравнению с 2017 годом).

Белорусские производители остаются основным источником поставки бензинов в Украину. В 2018 году импорт бензина из Беларуси в Украину составил 836,5 тыс. тонн, что равно 44% объема украинского рынка.

Проблемы с загрязненной нефтью на Украине почувствовали сразу же: цена бензина на АЗС выросла на 3-4%. Эксперты опасаются, что в течение мая стоимость бензина может подняться до 30 грн / литр, а дизель – 29,5 грн / литр (72-74 руб.).

19 апреля «Белнефтехим» заявил о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Российская «Транснефть» сразу же признала проблему, а 27 апреля представители компании, что загрязнение было умышленным и связана с мошеннической схемой. Диверсия произошла на частном нефтетерминале в Самаре.