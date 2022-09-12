Родственник Эрдогана сорвал аплодисменты на форуме ненавистников России

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Новости Украины

Турция бесплатно поставила несколько военных беспилотников «Байрактар» Украине, ведущей боевые действия против России. В ответ Киев предоставляет Анкаре ряд технологий.

Об этом в ходе проходившего в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар, являющийся братом зятя турецкого президента Реджепа Эрдогана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2019 году мы научили много военных в Украине пользоваться этой системой, и когда война началась, уже эта система была хорошо сформирована в Украине, и были украинские военные, которые хорошо знали, как пользоваться этой технологией. И это двусторонние, очень взаимовыгодные отношения. Украинцы с нами делятся определенными технологиями на наших платформах. Поэтому это взаимодействие было взаимовыгодное», – сказал Байрактар.

По всей видимости, речь идёт о передаче Украиной технологий предприятий авиапрома, которые сохранились здесь со времен СССР. Кроме того, Киев мог помогать Турции обходить санкции некоторых западных стран, которые вводили запрет на поставки военных комплектующих для Анкары.

Зять турецкого президента похвалился «безвозмездной» передачей БПЛА украинской армии.

«И когда началась уже брутальная война, мы услышали это в СМИ и провели несколько кампаний. Первая кампания началась в Литве. Я помню, что мы никаким образом не были связаны с литовским обществом. Но 200 тысяч человек начали собирать 5 миллионов евро для покупки «Байрактара». Они хотели каким-нибудь полезным и практическим образом помочь Украине. И эта инициатива пошла и начала распространяться. И мы, руководство компании я и мой брат, решили, что мы не можем собственно этим воспользоваться, чтобы продавать такие дроны. Мы должны это использовать для поддержки Украины. Так, мы отказались брать деньги за этот «Байрактар» и сказали, что мы дадим вам этот дрон бесплатно, и сделали это», – заявил турецкий гендиректор, сорвав аплодисменты зала.

Он добавил, что та же ситуация со сбором средств была и в Польше, и на Украине.

«Я смотрю на это как на создание наших собственных инфраструктур. У нас уже тут есть инфраструктура. У нас тут есть очень мощная программа и команда. И наши наибольшие усилия направлены на то, чтобы Украина сама могла их производить», – добавил Байрактар.