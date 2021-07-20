«Рога и Копыта». Галичане устроили лохотрон для туристов на крымских пляжах

20.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Выходцы из западной Украины в Крыму зарабатывают тем, что разводят туристов на деньги.

Об этом в своем блоге пишет крымский политик Александр Юрьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юрьева, нелегальные бизнесмены попытались потребовать деньги и с него на диком пляже косы Беляус.

«Отдыхаем на пляже. Подходит молодой человек в оранжевой жилетке и с папочкой. И просит оплатить по 150 рублей с человека, мол, пляж в аренде и всё такое. В ответ прошу показать документы и договора. Показывает он мне договора между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того, как я рассмеялся, началось запугивание милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнёс: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане; я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал политик.

По его словам, потом он угостил псевдобизнесмена бутылочкой пива и разговорил.

«Оказывается они с напарником с Западной Украины приехали на заработки в Крым. И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там дома за 100$ надо месяц в поле пахать, а тут пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причём мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят всё это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью. Крымчане, как правило, не платят, а приезжие особенно не спорят и платят. В сутки до 10-15 тысяч можно собрать. Конечно, местные власти и полиция в курсе, но почему-то не трогают «Детей лейтенанта Шмидта». На это мой собеседник улыбнулся и промолчал… Отдохнули мы три дня и каждый день я видел человека, собирающего деньги. К нам больше никто не подходил, а остальные платили исправно», – пишет Юрьев.