«Росатом» готовится зайти на территорию ЕС

20.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Новая разработка российских атомщиков, отличающаяся повышенным уровнем безопасности, выходит на международный рынок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил вице-президент «Атомстройэкспорта» (структура «Росатома», строящая станции за рубежом), руководитель проекта строительства Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание обратило внимание, что БелАЭС — это первый проект ВВЭР-1200 за пределами России, и поинтересовалось, как это повлияет на перспективы блока в мире.

«Думаю, это добавит уверенности нашим зарубежным коллегам, включение блока в сеть — всегда важное событие для отрасли. Надеюсь, работа по вводу этих блоков в мире будет идти еще быстрее», – сказал собеседник издания.

Также он рассказал, в каких планируется появление такого рода блоков.

«Процесс уже идет: мы плотно работаем с финскими коллегами над получением разрешения на сооружение аналогичного блока в Финляндии, идет работа с Венгрией над получением разрешения на сооружение двух блоков аналогичного дизайна (АЭС «Пакш-2»), сооружается АЭС в Турции. Мы собираемся построить первую атомную станцию в Египте, в активной фазе ведем переговоры с Узбекистаном», – говорит Полянин.

АЭС на основе ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) характеризуются повышенным уровнем безопасности, позволяющим отнести их к поколению «3+». Это достигнуто внедрением новых «пассивных систем безопасности», которые способны функционировать без вмешательства операторов даже при полном обесточивании станции.