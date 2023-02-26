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Единой с Русской канонической Православной Церкви впредь на Украине быть не должно, и этим сейчас занимается СБУ.

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне представляется странным, что в стране с таким сердцем, как Украина, существуют какие-то две поместные православные Церкви. У нас есть одна православная Церковь – наша, для меня это очевидно. Одна страна – одна Церковь. Не может быть Церкви, которая имеет то или иное отношение к другой Церкви, существующей в стране врага», – сказал чиновник.

Как известно, раскольническая ПЦУ, которую опекает бандеровский режим, подчиняется Стамбулу, а униаты (греко-католики) – Риму.

«Второе, СБУ крайне эффективно проводит работы с этой Церковью с точки зрения выявления определённых нюансов, и финансовых, и идеологических, и кадровых. И мы видим, что многие представители этой Церкви в рясах бегут в Москву. …У нас есть единая поместная Церковь, и так должно быть, и после этой войны так и будет», – сказал Подоляк.

Он добавил, что таким же образом должны обстоять дела и во всех остальных сферах.

«У нас может только единственное украинское политическое и информационное пространство, где могут быть партнёры, которые приходят из объективной информации. Я имею в виду иностранные компании и так далее.

У нас будет украинское культурное пространство. Могут прийти немецкоязычные предложения, франкофонные предложения и так далее. У нас будет украинское музыкальное пространство, украинское религиозное пространство.

Это объективное историческое развитие, и России здесь не будет», – сказал нацист.