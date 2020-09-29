Российские телезрители «не заметили» отравления Навального, а читатели интернет – вакцины от коронавируса

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Количество россиян, черпающих информацию из теленовостей, за 10 лет снизилось на четверть – с 94% в 2009 году до 69% в нынешнем.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада центром», признанным в России иностранным агентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время количество людей, получающих информацию из соцсетей, выросло с 6 до 38%, из интернет-изданий – с 9 до 37%. Кроме того 6% россиян стали читать телеграм-каналы.

При этом доверяют телевидению 48% россиян, соцсетям – 24%, интернету – 23%.

Примечательно, что новостная повестка всех источников примерно совпадает. Все опрошенные, – даже те, кто вообще не читает СМИ, а узнает информацию от знакомых, важнейшим событием последних месяцев назвали протесты в Белоруссии.

Телевизионная аудитория меньше обратила внимания (но обратила) на протесты в Хабаровске и совсем не придала значения отравлению блогера Алексея Навального. А интернет-аудитория проигнорировала создание в России вакцины от коронавируса.