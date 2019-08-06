Российский блогер высмеял Минск

06.08.2019, Москва, Елена Острякова

Российский блогер Илья Варламов, специализирующийся на постах по урбанистике, побывал в Минске и выложил первый обзор, в котором он по традиции отмечает только недостатки.

«До Минска ехать чуть больше 30 минут. Вдоль дороги – бесконечные золотые поля, многие из которых уже убраны. Солома собрана в аккуратные валики, и мне даже кажется, что это муляжи. Дорога идеально ровная, газончики идеально ровные. По крутым склонам откоса эстакады ездят трактора и косят траву, на разделительной полосе тоже стоят люди и косят, несмотря на ужасную погоду: в Минске моросит мерзкий дождь. Но ладно дождь – они косят уже скошенную траву!

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Мне начинает казаться, что все эти люди, которые в дождь косят уже скошенную траву, ненастоящие, они просто часть шоу «Добро пожаловать в Минск!». Но потом мне объяснили, что они настоящие. И что даже зимой они косят траву, несмотря на снег. В Минске действительно показательно опрятно, но не отпускает ощущение, что ты попал не в жилой дом, а в музей», – написал Варламов.

Он подробно описал все, что ему не понравилось в Минске: уродливые, как он считает, здания, обилие заградительных цепей и отсутствие дождевой канализации, избыток петуний в горшках и подземных переходов. Раскритиковал блогер ненужные, по его мнению, лестницы и неправильно сделанные велосипедные дорожки.

«Самая большая проблема Минска – что это город с советской открытки. И тут читатель может спросить: а что же в этом плохого? Все ведь любят советские открытки! А ещё всем нравятся города с советских открыток. Они такие просторные, залитые солнцем, зелёные. Не жизнь, а сказка! Только есть одна проблема. Все эти широкие проспекты, залитые солнцем, хорошо смотрятся только на открытках. Иногда они неплохо выглядят из окна автомобиля. Но вот если ты сам оказываешься на этих улицах, ничего хорошего уже нет», – написал Варламов.

Столкнулся он и с национально озабоченными гражданами, которых в Белоруссии мало, но они очень активные.

«В Минске я дал большое интервью одному из самых популярных белорусских СМИ. Мы поговорили о городской среде, о новых районах, о плюсах и минусах города. К моему интервью белорусы оставили сотни комментариев, но большинство из них было на тему «Правильно говорить «Беларусь!!!», – написал Варламов.