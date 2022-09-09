Российский эксперт объявил отступление от Балаклеи хитрым планом оперативного искусства

09.09.2022  18:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мнение, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Командование РФ на Харьковщине заманивает элитные части ВСУ в «огневые мешки», где их можно будет перемолоть ракетами и авиацией, тогда как в укрепрайонах их место займут неопытные теробороновцы, что в перспективе облегчит продвижение российских войск на Украине.

Об этом в эфире Youtube-канала «Рой-ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Зеленский заставил Залужного наступать. Наша же сторона… совершенно очевидно, что выбивание высоко подготовленных бойцов из укрепрайонов – серьёзная проблема, и если они будут выбиты, а на их место зайдут бойцы неподготовленной территориальной обороны, то решить задачу продвижения наших войск на Украине будет гораздо проще.

Исходя из этого, естественно, наше руководство могло только поддерживать идею «контрнаступления», рассчитывая уничтожать максимум этой публики, которая должна была наступать. В рамках оперативного искусства классической формой нанесения максимального ущерба наступающему противнику является организация огневых мешков», – сказал Сивокв.

«И такие огневые мешки организуются созданием иллюзии у противника, что он прорывает оборону, для того, чтобы он углубился на определённую глубину, после чего организуются массированные авиационно-ракетные удары с целью его уничтожения. Классическая схема такого рода была организована на Юге», – утверждает эксперт.

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