Российский генерал не верит в успех украинского наступления

Олег Кравцов.  
03.05.2023 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не сможет провести успешное наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил , экс-главком Сухопутных войск РФ генерал Владимир Чиркин

Украина не сможет провести успешное наступление. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил , экс-главком...

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«Обязательным условием крупного наступления непременно должно быть превосходство в воздухе. Это – главный фактор, который определяет успех наступательной операции в современных условиях. Так было в локальных конфликтах последних десятилетий.  Но такого превосходства в воздухе у ВСУ нет», – сказал Чиркин.

По его мнению, нехватку авиации не решить за счет дальнобойных артиллерийских систем, которые Украине поставляют США.

«Если американцы передадут ВСУ достаточное количество реактивных систем О HIMARS, которые бьют не только на 80 км, но и на 150 км, они в какой-то степени смогут заменить удары авиации. Но в любом случае, их глубина будет ограничена. К тому же по HIMARS теперь очень неплохо работают наши комплексы ПВО. По артиллерийским снарядам работать практически бесполезно, а вот ракеты HIMARS наша ПВО сбивает очень даже удачно», – подчеркнул экс-главком Сухопутных войск РФ.

Он подчеркивает, что для наступления на каком-либо участке фронта нужно там сосредоточить силы.

«Собрать их в кулак, создав преимущество над противником в живой силе минимум шесть к одному. И потом уже, прорвав оборону, выходить на оперативный простор и развивать наступление. Таких возможностей у ВСУ я пока не вижу», – резюмирвоал Чиркин.

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