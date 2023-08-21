Российский герб в церковной лавке: новый «скандал» в Румынии

В Румынии новый русофобский скандал: в церковной лавке Томисской архиепископии, окормляющей приходы в городе Констанца, обнаружены в продаже значки с изображением российского двуглавого орла.

Скандал по этому поводу поднял портал Replica Online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война России против Украины – не видно признаков окончания в ближайшее время. ЕС ввел масштабные и беспрецедентные санкции против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины, а Румыния всегда поддерживала и поддерживает украинских беженцев. Но кажется, она поддерживает и россиян. Томисская архиепископия продаёт в церковной лавке свечи и сувениры с изображением герба России», – пишет корреспондент портала.

На видео продавщица в церковной лавке объясняет, что речь не идёт о гербе России. Двуглавый орёл – византийский герб, символизирующий особые симфонические отношения между Церковью и государством. Женщина показала и на изображение святого Георгия Победоносца, особо чтимого в Румынии, в середине герба.

Другой румынский портал, Pro TV, напоминает об особой позиции местного правящего архиерея, архиепископа Томисского Феодосия (на фото), который возглавляет консервативное и русофильское крыло в Румынской Православной Церкви. В частности, он в 2022 году, уже после начала СВО, говорил по «Радио Добружда», что «Путин великий ктитор» и «не такой чёрный, каким его представляют».

«Господин Путин, которого так очерняют в последние дни – не такой чёрный, как его представляют. Я говорил это – и говорю без страха и без колебаний. Он величайший ктитор (жертвователь. – прим.) Святой Горы Афон и Иерусалима. В его стране ктиторами являются и Путин, и Медведев. Я их сопровождал в этом паломничестве и поразился тому, сколько пожертвований они сделали. И мы судим их как преступников! Конечно, у них есть свои грехи. Но они не несут ответственности за грехи предков, принесших коммунизм. Но они его принесли. Те, кто насаждали коммунизм – с Запада. Что Маркс, что Энгельс – они не из России. Они другого происхождения», – заявил владыка Феодосий в эфире «Радио Добруджа» в 2022 году.

Позднее глава пресс-службы Румынского Патриархата Василе Бэнеску выступил с уточняющим заявлением, что заявления архиепископа Томисского «не отражают позицию Румынской Церкви», а высокопреосвященнейший Феодосий привык произносить “sui generis” (уникальное мнение), в том числе по некоторым внутрицерковным темам.

Вполне вероятно, что прозападные и антицерковные силы в Румынии воспользуются этим «скандалом», чтобы добиться смещения неугодного владыки Феодосия с Томисской кафедры и разгрома консервативного крыла в Румынской Церкви.