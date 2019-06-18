Российский политолог: Будущее Украины уже прорисовано в Молдове

18.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Будущее Украины прорисовано в Молдавии на много лет вперёд – как в плане стремления в Европу, так и в плане внутренних конфликтов на почве схожей региональной специфики.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, в Молдавии очень модельная ситуация для Украины, там всё раньше начало происходить, включая войну 1992 года, Приднестровье. Вся та же самая история, просто страна меньше, влияние Румынии гораздо больше тогда уже было, и тогда была очень сильная иллюзия – «сколько там тех, кто причисляет себя к большой Русской цивилизации в этом Приднестровье, задавим!».

Забыли, как вооружённые отряды и банды со стороны Молдавии нападали на Приднестровье с уверенностью, что они немедленно задавят? Это был 1992 год. Сколько лет прошло, и Приднестровье живёт, да, конечно, там несладко людям, но они живут, потому что они так же, как мои земляки на Донбассе, отказались не быть русскими.

Интересно и показательно в этом кейсе, – какие письма Плахотнюк (близкий к Порошенко олигарх, «хозяин Молдовы» – Вадим Плахотнюк) писал вице-премьеру Козаку, Дмитрий Козак это опубликовал. А там – всё: про российский курс неожиданно появилось, внимание, Плахотнюк, оказывается, всегда был за федерализацию Молдавии. Какое неожиданное открытие, правда?

Но вместо того, чтобы смотреть на это, они бегают по фонтанам и всякой другой ерундой занимаются (Зеленский сотоварищи – ред.) в ходе этой избирательной кампании. Хотя в Молдавии как две капли воды будущее Украины прорисовано, там на много лет больше Ассоциация, «безвиз». Ну и как? А Приднестровье – это Донбасс, там есть Гагаузия ещё. Молдавия меньше Украины и по населению, и по территории, но её региональная специфика такая же, посмотрите», – заявил Куликов.

«Понятно, что, если Коломойский сейчас нашему правительству начнёт писать письма такие, как Плахотнюк писал, пойдёт туда же. Но, может быть, те, кто в официальную украинскую политику собираются сейчас пойти, перестанут всякую лабуду обсуждать, а обсудят подлинную проблематику Украины?» – добавил политолог.