Российский политолог развенчал миф о «белорусском чуде»

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Пропагандисты режима Александра Лукашенко лукавят, объявляя созданную политико-экономическую модель «социализмом» и «белорусским чудом». Она, скорее, напоминает итальянский фашизм.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Кочетков.

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«Авторитаризм управления, неравенство в распределении доходов и регулируемый рынок делают режим Лукашенко родственным итальянскому фашизму. Лукашенко создал не социалистическое, а корпоративное государство. Очевидно, что власть принадлежит государственной бюрократии и руководителям производства, которые перераспределяли полученную прибыль в собственных интересах», – сказал Кочетков.

Что касается элементов социального государства, присущих белорусской модели, то они, по мнению эксперта, обеспечены не гением Александра Лукашенко, а экономической помощью России, которую накануне выборов предпочитали всячески склонять в Минске.

«Возможность масштабной поддержки этим государством слабозащищённых социальных групп основывается на активной помощи со стороны России. Эта связь с Россией, проявляющаяся в плоскости политико-экономических связей, придаёт белорусскому государству смысловую двусмысленность. То, что делает отдельные элементы его политики сходной с социалистической, пришло из России и является, по сути, непосредственным проявлением российского участия в судьбе белорусского народа. То, что политически не основано на российской помощи и исходит исключительно от белорусских государственных структур, является симулякром социального государства. Элементы социализма в политике этого государства временны и случайны», – сказал Кочетков.

По его мнению, при отсутствии российской помощи «социалистическая политика» в Белоруссии рухнет, а корпоративное государство сохранится.

«Белорусская политическая элита является олигархической в том смысле, что существует изначально во внеправовом поле и источники её доходов не обладают легитимностью. Но, в отличие от российской олигархии, она в большей степени встроена в государственные структуры. Это – государственно-монополистический капитализм.

Но если в России государство оказывается орудием в руках монополий, то в Белоруссии государственная власть создаёт монополии. Пока корпоративное государство будет сохраняться, такой порядок будет устойчивым. Как только такое государство рухнет, госаппарат трансформирует корпоративное государство в нечто, аналогичное государству Ельцина. В дальнейшей перспективе такой переход, если Белоруссия будет предоставлена «самой себе», неизбежен», – сказал Кочетков.