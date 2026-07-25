Российский полковник опасается: Трамп с Зеленским предложат перемирие, и блокада Одессы закончится

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Российские удары по украинскому тылу становятся все болезненнее.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мой прогноз стабилен: эскалация. Ещё пиковые точки этой эскалации нас ждут впереди, потому что удары становятся всё болезненнее. Украина бьёт все болезненнее по российскому тылу, но и Россия бьёт болезненно по украинскому тылу. Мы стараемся эту тему аккуратно обходить, но посмотрите, что творится в наших южных портах. У нас, по сути, закрывается экспортная отрасль, потому что больше уже везти никак, кроме как по нескольким транспортным артериям в Восточную Европу», – сказал эксперт.

При этом он, явно имея виду Польшу и Венгрию, дал понять, что атмосфера с восточноевропейскими партнерами в этой ситуации для Киева не самая благоприятная.

«Это очень уязвимое направление. И Россия тоже знает, что делать. То есть, грубо говоря, драка до крови продолжается. И, по всей видимости, один из вариантов, который рассчитывался, что после этой кульминации, после этой эскалации будет попытка ещё одного витка переговорного», – полагает Ермолаев.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев тревожится, что во время предстоящей поездки Зеленского в США Дональд Трамп предложит заключить перемирие на Черном море.