Российский сенатор: «Для Запада Косово – это святое, а для нас – Приднестровье»

22.07.2022  16:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Косово, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Прорумынский крен Молдавии в любом случае ставит вопрос о судьбе Приднестровья, даже если абстрагироваться от противостояния России и Запада.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прорумынский крен Молдавии в любом случае ставит вопрос о судьбе Приднестровья, даже если абстрагироваться...

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«Молдова отрезает от себя Приднестровье не только в информационном плане, но и в политическом, потому что она всё время фактически сближается с Румынией. Даже если курс официально не провозглашён, по факту Молдова всё больше и больше становится квазирумынской территорией. В культурном отношении, в плане гражданства. Большая часть руководителей Молдовы – граждане Румынии.

Куда собираются вести Молдову эти руководители, в Румынию? А что делать в Румынии Приднестровью? Тем более ,что его не спрашивают, с ним не советуются. Большой вопрос, нужно ли Румынии Приднестровье? С его полумиллионом русскоговорящего населения, большая его часть это русские, и большая часть – граждане России», – заявил Пушков.

«Имеет ли право Молдавия навязывать Приднестровью курс на всё большую и большую интеграцию с Румынией, вплоть до превращения в квазиРумынию? Я считаю, что это покушение на права человека. В случае, если бы такое было, скажем, в Косово, то там нам заявили, что конечно же сербы не имели права навязывать косоварам своё видение, культуру.

Как? Косово – это святое! А Приднестровье почему-то не святое. А я утверждаю, что для нас тоже Приднестровье имеет такое же значение», – подчеркнул сенатор.

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