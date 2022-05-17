Российский телеведущий: Никакого обмена для «Азова». Только суд

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Новости Украины

Допустить обмена или возвращения сдавшихся украинских боевиков с комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет расцениваться как поражение России.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил российский телеведущий Антон Красовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вышли, выползли на карачках, падая, умоляя о пощаде. И мы должны их щадить как военнопленных, как достойных врагов. Но ни в коем случае мы не имеем права их отдать в Киев. Ни за что, никогда. Любой «азовец», выданный Киеву, будет на Украине расценен как наше поражение, как наша русская капитуляция, как наш ад», – считает журналист.

«Прошу вас от себя и от всех моих товарищей, которые, полагаю, представляют огромную часть русского народа, – не допустите этого. Убийцы, мучители, грабители и трусы должны предстать перед судом», – заявил Красовский.