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Сухопутные части НАТО значительно отстают от российской армии как в технологическом, так и в численном плане. Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сухопутные силы стран НАТО пребывают в плачевном состоянии. И технологически, и в чистом состоянии. При Меркель бундесвер был на две трети сокращен, в Великобритании вообще планировали до 70-80 тысяч сократить. Если смотреть на показатели работы ВПК, на текущее состояние вооруженных сил, пожалуй, только ВВС демонстрируют серьезное превосходство над российской авиацией. Все остальное, увы, что в части артиллерийских систем, что танки, отстают», – пожаловался Золотарёв.

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Он подчеркнул, что в больших войнах часто большое количество дешёвого оружия оказывается полезнее, чем несколько единиц высокотехнологичной техники.

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«И сегодня, хотя у нас наши, как говорится, соловьи на зарплате, поют о том, что Омский завод не может производить Т-80, но 200-300 танков Россия клепает или восстанавливает старое. И знаете, когда в тебя прилетает танковый снаряд, тебе все равно, прилетел он из архаичного Т-62 или там с навороченного Т-90. Мало не покажется», – добавил эксперт.