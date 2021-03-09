Российский ядерный потенциал стоит костью в горле США

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты продолжают наращивать свой оборонный бюджет, который на порядок превосходит российский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил военный эксперт Шамиль Гареев.

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«У России и КНР есть вооружения, которых нет у американцев, и главное – есть стратегическое ядерное оружие, которое является сдерживающим фактором. И именно поэтому США ставят своей целью его дальнейшее сокращение», –говорит Гареев.

По его словам, США намерены перед лицом вызовов со стороны КНР и России сместить акцент с «ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы освободить ресурсы для инвестиций» в передовые технологии.

Также эксперт обращает внимание, что в американском военном бюджете на 2021 год и без того выделяются значительные средства на поддержание и модернизацию средств ядерного сдерживания, особое внимание уделяется планам милитаризации космоса, созданию гиперзвукового оружия, наращиваются авиация и морские силы.

«На 2021 финансовый год на национальную оборону США выделяется 740,5 млрд долл. Это на порядок больше, чем на эти цели тратит, к примеру, Россия», – подчеркивает Гареев.